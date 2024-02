Masopust ve Valašském muzeu v přírodě

KDY: sobota 3. února od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: dospělí 180 Kč, student/senior 140 Kč, žáci 80 Kč, zvíře 40 Kč, rodinné 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Masopustní veselí ovládne první únorovou sobotu areál Dřevěného městečka ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníci se mohou těšit na tradiční masopustní obchůzky družin z Francovy Lhoty a folklorního souboru Beskyd ze Zubří.

„Po celý den bude hrát dechová hudba Galička a v Billově domě hospodyně nasmaží boží milosti. Rožnovský soubor Javořina pak představí Hru o svaté Dorotě. Sbor dobrovolných hasičů z Francovy Lhoty vystoupí s pásmem pochovávání basy,“ uvedl Jindřich Ondruš, generální ředitel Národního muzea v přírodě.

Návštěvnici budou moci také ochutnat zabijačkové výrobky od řeznických mistrů, hlasovat o nejlepší řeznický stánek a zapojit se do losování o uzenou kýtu či šunku.

Uskuteční se také dvě tradiční soutěže – 25. ročník klání O nejlepší valašskou klobásku a 15. ročník soutěže O nejlepší valašskou tlačenku. O vítězích v tomto případě rozhodne odborná porota.

Ledové sochy na Pustevnách

KDY: do neděle 4. února

KDE: Prostřední Bečva, Pustevny, Beskydy

ZA KOLIK: 100 Kč, ZTP/P 50 Kč, děti do 10 let zdarma, s jízdenkou na lanovku zdarma

PROČ PŘIJÍT: Až do 4. února se můžete přijít podívat na výstavu ledových soch na Pustevnách. Zkušení sochaři z Česka i Slovenska v letošním roce vytvořili více než 25 soch, na jejichž výrobu spotřebovali 40 tun ledu. Úžasná ledová podívaná je letos zaměřena na téma Noemova archa.Organizátoři doporučují dorazit na výstavu lanovkou z obce Trojanovice – jízdenka na lanovku totiž opravňuje k volnému vstupu do obou výstavních stanů. Otevírací doba stanů bude denně od 9.00 do 16.30. Více informací na www.pustevny.cz.