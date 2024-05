Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Majáles ve Zlíně | Video: Se svolením Jana Karáska

Kam za sportem ve Zlínském kraji?

ZLÍNSKO

Majáles UTB

KDY: 3. května od 14.30

KDE: Park před Baťovou vilou, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zlín opět ožije hudbou a oslaví příchod jara. Největší studentský hudební festival slibuje ještě větší dávku zábavy a hudebních zážitků než v minulém roce. Na dvou stagích se představí například rapper Rest, DJ Wich, hudební duo DJ NobodyListen se zpěvačkou Annet X, slovenská pop-rocková kapela Zoči Voči,nebo třeba skupina Hospodský bordel. Návštěvníci festivalu se mohou také těšit na vítěze celorepublikové hudební soutěže studentských kapel UniBand Contest. Mimo hudební program bude v areálu připravena food zóna s jídlem všeho druhu, skvělé pivo, chill out zóna a doprovodný program. Nebude chybět ani skákací hrad pro děti a legendární soutěž o Krále a Královnu Majálesu UTB, která je letos o rozšířena i o titul Princ a princezna Majálesu pro středoškoláky.

Koncert malí velcí filharmonici

KDY: 4. května od 19 hodin

KDE: Kongresové centrum Zlín

ZA KOLIK: 140 korun PROČ PŘIJÍT: Orchestr s unikátním zvukem, který se podaří dát dohromady jen jednou za pár let. Třetí ročník projektu Malí velcí filharmonici zakončí slavnostním koncertem v sobotu v Kongresovém centru. Zkušení členové orchestru Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM) se opět ocitli v roli mentorů a nejtalentovanější žáci veřejných ZUŠ Zlínského kraje si mohli vyzkoušet dráhu profesionálního hudebníka. Do projektu je zapojeno 65 žáků a 25 filharmoniků. Na koncertě zazní průřez světových autorů, česká hudba, ale i moravskou muzikalitu a vztah k folkloru skrze skladbu Jiřího Pavlici. Devadesátičlenný orchestr malých velkých filharmoniků vystoupí v sobotu ve Zlíně

Pouť Zlín

KDY: 3. - 5. května

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pouť v centru Zlína, v sobotu od 19 hodin proběhne koncert Good work v kostele Sv. Filipa a Jakuba. Hlavní program je naplánován na neděli, pro děti budou připraveny doprovodné atrakce, stánky s občerstvením, prezentace neziskových organizací a cimbálová muzika Paléska.

Motojízda míru a díků

KDY: 3. - 4. května

KDE: Napajedla

KROMĚŘÍŽSKO

Největší zábava na Moravě

KDY: sobota od 12 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné na místě 650 korun

PROČ PŘIJÍT: Kroměříž už posedmé ožije oblíbeným rockovým festivalem. Během odpoledne se v areálu Výstaviště Kroměříž představí například Turbo, Reflexy, Premier ale i Motus, Expo&Pension rock a Polygon rock.

Největší zábava na Moravě 2024.Zdroj: Výstaviště Kroměříž

Food Day Festival

KDY: sobota od 10 do 20 hodin

KDE: areál zámku Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 65 korun PROČ PŘIJÍT: Procestovat světové kuchyně a ochutnat lahůdky z různých koutů světa v malebnm prostředí holešovského zámku budou moci lidé tuto sobotu. Akce nabídne třeba tradiční italské těstoviny, exotické asijské speciality a nebudou chybět ani všemi oblíbené burgery. To a mnoho dalšího slibují pořadatelé Food Day Festivalu. PROČ PŘIJÍT: Procestovat světové kuchyně a ochutnat lahůdky z různých koutů světa v malebnm prostředí holešovského zámku budou moci lidé tuto sobotu. Akce nabídne třeba tradiční italské těstoviny, exotické asijské speciality a nebudou chybět ani všemi oblíbené burgery. To a mnoho dalšího slibují pořadatelé Food Day Festivalu.

Festival pro čolka

KDY: sobota i neděle od 10 hodin

KDE: Kurovický lom

ZA KOLIK: základní vstupné 220 korun

PROČ PŘIJÍT: Přijďte poznat přírodu Kurovického lomu a užít si den plný zábavy a poznání. Organizátoři pro návštěvníky tradičně připravili outdoorové aktivity, workshopy, přednášky a dílny pro celou rodinu.

Více informací je k dispozici na stránkách akce.

Festival pro čolka.Zdroj: Escargot/Kateřina Žaludková

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korunPROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska_

SLOVÁCKO

Sezonu hodů zahájí ty filipojkubské v Dolním Němčí

KDY: Od 3. do 5. května

KDE: Dolní Němčí

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Filipojakubské hody s právem každoročně zahajují sezonu hodů nejen na Slovácku. Začátek hodového průvodu je naplánovaný na sobotu 4. května od 14.30 hodin. Doprovázet ke stárkům bude krojované procesí Dechová hudba Dolněmčanka. V 16 hodin před obecním úřadem požádá krojovaná chasa starostu o hodové právo. Večer od 19.30 hodin bude pokračovat v Kulturním domě hodovou zábavou DH Dolněmčanka a CM Rubáš. Od 20 hodin zahraje v sousední restauraci Rozkvět kapela NOHOW. O hodinu později začne v Devil Music Baru Československá diskotéka. Hodová mše svatá se uskuteční v neděli 5. května v 10.30 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba.

Den otevřených dveří Jarošovského pivovaru

KDY: Sobota 4. května od 11 hodin

KDE: Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 303

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akci moderuje herec Slováckého divadla David Vaculík. Exkurze do výroby a minimuzea s výkladem bude každou hodinu zdarma (kapacita omezena, nutno se přihlásit v den akce na prodejně, na danou hodinu). Chybět nemají klasické pivní soutěže, ani štafeta pro týmy o zajímavou cenu, stejně tak, jako degustační soutěž, či workšop namaluj si vlastní etiketu a stoč si své pivo. Karaoke soutěž – nejlepší verze písně Jarošovský pivovar. A spousta piva – ležáky, svrchňáky aj speciály. Nebude chybět Galánka 10%, Jura 11%, Matúš 12%, Joža 13%, Šohaj 14%, IPA 15%, Májové 14%. Od 15 do 18 hodin zahraje kapela 4 z tanku a psík, od 18 do 22 hodin pak kapela Kumpáni.

Den otevřených dveří v Jarošovském pivovaruZdroj: archiv pořadatele_

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea_

VALAŠSKO

Hravý magnetismus

KDY: sobota 4. května od 15 do 19 hodin

KDE: Vsetín, Hvězdárna, Muzeum regionu Valašsko

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Odpoledne plné zajímavého poznání a zábavných aktivit pro děti i dospělé nabídne program s názvem Hravý magnetismus, který se koná v sobotu 4. května od 15 do 19 hodin v Muzeum regionu Valašsko na Hvězdárně Vsetín.Na účastníky čekají venkovní stanoviště, kde si budou moci prohlédnout i sami vyzkoušet různé projevy magnetismu. Za úspěšné absolvování je čeká malá odměna podle vlastního výběru.



Valašská zahrada

KDY: pátek 3. až neděle 5. května od 8 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, areál Sport campu TJ Rožnov p. R.

ZA KOLIK: dospělí 90 Kč na místě, 80 Kč v předprodeji, senioři 60/50 Kč, děti 6 až 15 let, studenti, ZTP 60 Kč

PROČ PŘIJÍT: Už tradiční jarní díl největších zahradnických trhů na Valašsku bude o prvním májovém víkendu hostit areál Sport campu v Rožnově pod Radhoštěm. Valašskou zahradu každoročně pořádá realitní společnost Valašské nemovitosti.

Na trzích se prezentuji zahradníci a zahradnické firmy z celé Moravy a Čech. „Nakoupit můžete květiny, okrasné dřeviny, sadbu, cibuloviny, hnojiva, ochrané prostředky a také výrobky zručných řemeslníků, kteří nabízejí vše do domu a zahrady. Nechybí zde poradna pro zahrádkáře a babka bylinkářka. Připraven je program pro děti i dospělé,“ uvádějí pořadatelé.

Valašskou zahradu každoročně navštíví desetitisíce návštěvníků z celé republiky i Slovenska. K dispozici je velké parkoviště s kapacitou 200 vozidel přímo před vchodem do kempu.

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota 4. května od 9 hodin (Choryňské rybníky), neděle 5. května (Vsetín)

KDE: Choryňské rybníky, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko i letos připravilo tradiční výlet za poznáním ptáků žijících v okolí Choryňských rybníků a také u řeky Bečvy ve Vsetíně. První místo mohou zájemci poznat v sobotu 4. května ve společnosti ornitologa muzea Zdeňka Tyllera.Sraz účastníků je v 9 hodin na vlakovém nádraží ve Lhotce nad Bečvou. „Odtud se vydáme na procházku k Choryňským rybníkům, kde budeme naslouchat zpěvu ptáků žijících v této oblasti, některé z nich si ukážeme a povíme si zajímavosti o jejich biologii, životních strategiích a významu pro člověka,“ zve Zdeněk Tyller.Další den, v neděli 5. května, se podobný výlet za poznáním ptáků uskuteční v Panské zahradě a blízkém okolí řeky Bečvy ve Vsetíně. Sraz účastníků je v 9 hodin u vstupu do Panské zahrady ze strany od náměstí Svobody.Pro oba dny platí, že v případě silně nepříznivého počasí se akce ruší. Pokud si nebudete jisti, zavolejte na telefonní číslo 775 284 222. Vítání ptačího zpěvu s Muzeem regionu Valašsko, plakát.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov_

PSH (Nekonečný Tour 2024)

KDY: sobota 4. května od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, M-klub

ZA KOLIK: na místě 500 Kč, v předprodeji 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Peneři Strýčka Homeboye opět na scéně! Jarní klubová sezona klepe pomalu klepe na dveře a to znamená, že i kapela PSH vyráží po zimní pauze na další část svojí Nekonečný tour.

Přes podzim odjeli sedmnáct koncertů, ze kterých se dvanáct povedlo vyprodat.

PSH - Nekonečný tour 2024, banner.Zdroj: se svolením KZ Valmez_

Nebeztebe, Zdendalele, Jan Hlucháň

KDY: sobota 4. května od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: předprodej 100 Kč, v den akce a na místě 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tři hudební interprety nabídne první květnový pátek Hudební klub Vrátnice v Rožnově pod Radhoštěm.Představí se brněnské trio Nebeztebe hrající akustický groove až dynamický folkrock, energický, křehký a alternativní současně. To vše ve složení Štěpán Hulc (zpěv, kytary, bass+kick), Terka Šlahařová (zpěv, housle), Vítek Karlas (mandolína, bass).Pod svým uměleckým pseudonymem Zdendalele vystoupí také vtipně glosující písničkář Zdeněk Socha z Kopřivnice. Multiinstrumentalista hrající na ukulele, cajon, foukací harmoniku, kazoo, looper a tamburínu se ve své tvorbě zaobírá tématy běžného života. V roce 2023 se zúčastnil hudební soutěže Folková dolina kde vyhrál 1. místo.Třetím umělcem bude valašskomeziříčský písničkář Jan Hlucháň. V hudbě kombinuje folk a pop, staví na výrazné, silné barvě hlasu a dynamické hře na elektroakustickou kytaru. Píše o lásce, ztrátě, naději a životě. Jeho písně jsou upřímné a pravdivé a dotýkají se srdcí. V roce 2022 vydal své první album s názvem Limity srdce. Zdendalele alias Zdeněk Socha.Zdroj: se svolením Téčka Rožnov



Josef Divín, Sebastian Kitzberger – výstava uměleckého skla

KDY: do 25. června

KDE: Soláň, galerie Informačního centra Zvonice

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku hostí do 25. června tohoto roku výstavu uměleckého skla výtvarníků Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera.

„Josef Divín je umělec nekonformní a své skleněné objekty vytváří osobitým způsobem. Výsledkem jeho práce jsou objekty připomínající vázy nebo nádoby. Žije ve Valašské Meziříčí,“ přiblížila Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně.

Tvorbě uměleckého skla se věnuje také druhý z vystavujících – mladý výtvarník Sebastian Kitzberger z Rožnova pod Radhoštěm. „Do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností,“ doplnila Turpišová.

Plakát k výstavě díla sklářů Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera v Informačním centru Zvonice na Soláni.Zdroj: archiv pořadatele_