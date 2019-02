„Cestovatelského ducha mám, ale v tomhle jsem realista, zastávám názor, že zopakovat cestu jen tou Afrikou není dnes bezpečné. Také nemám ty jazykové schopnosti, oni mluvili dohromady osmi řečmi, já jen anglicky,“ přiznal Miroslav Zikmund mladší na pátečním setkání ve zlínském muzeu.

Miroslav Zikmund. | Foto: 14|15 Baťův institut

Syn slavného cestovatele se tak úplně „nepotatil“. I když…



„Cestuji raději po železnici. Ono to tady po Evropě stačí a byl jsem na místech, kde tatínek nebyl, například na některých místech v Itálii, každý máme své cesty,“ usmál se syn slavného táty u příležitosti oficiálního představení aršíku se známkami věnovaného dvojici Zikmund Hanzelka.



Podle vedoucího známkové tvorby České pošty Břetislava Janíka je aršík výjimečný tím, že při jeho výrobě byla poprvé na českém území použita technologie ocelotisku z plochy na německém stroji HEIM. „Je to zajímavé tím, že nám to umožnilo potisknout největší kus papíru v historii. Myslím, že za dva měsíce v republice nebude k prodeji už ani jedna známka,“ uvedl Janík.



Doplnil, že za první den, kdy známky vyšly, se jich v Praze prodalo za 250 tisíc korun.



Velká pocta. Tak hodnotil práci na této známce rytec Václav Fajt.