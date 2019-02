Tlumačov - Má nabídnout obec lidem, kteří nechtějí prodat pozemky pro stavbu protipovodňové hráze, více peněz? Rozhodnou otom sami obyvatelé Tlumačova na Otrokovicku vmístním referendu.

Ilustrační foto | Foto: Tlumacov.cz

Stavbu hráze blokuje sedmnáct vlastníků pozemků, kteří za ně požadují vyšší cenu, než jim může investor Povodí Moravy zaplatit. Obec proto zvažuje, že nespokojeným majitelům rozdíl doplatí. Chce však k tomu mít souhlas obyvatel a proto pořádá v sobotu 6. března referendum. Více než sto vlastníků přitom již podepsalo předkupní smlouvu za cenu nabídnutou Povodím Moravy. Těch by se případné navýšení netýkalo.

Stavbu nelze uskutečnit, i kdyby na předkupní smlouvu nepřistoupil jediný majitel.

„Bude to férové rozhodnutí občanů, zda doplatit těmto vlastníkům požadovanou cenu, anebo ne,“ uvedl starosta Tlumačova Jaroslav Ševela. Lidé tak dají obci mandát k tomu, aby mohla buď koupit pozemky, anebo naopak konstatovala nemožnost stavby více než tříkilometrové hrá­ze.

Pokud nebudou obyvatelé souhlasit, nemůže s tím nic dělat obec, ani investor stavby, Povodí Moravy.

„Nejsme oprávněni pozemky koupit za cenu vyšší než odhadní,“ upozornil provozní náměstek závodu Střední Morava podniku Povodí Morava Jiří Barouš.

Garantovaná výkupní cena je minimálně 82,78 korun za metr čtvereční. Asi sedmnáct majitelů však chce zhruba od 150 do 800 korun za metr čtvereční. Stavbou jsou přitom dotčeny desítky až stovky metrů jednotlivých pozemků.

„Nejde o žádné hektary. I tak by to ale obecní rozpočet zatížilo asi milionem korun, který by chyběl na jiné investice,“ říká Ševela. Tlumačov má roční rozpočet něco přes devětadvacet milionů korun.

Vyšší cenu požaduje třeba Daniela Králová, která byla původně ochotná přistoupit i na směnu pozemku.

„Nejsem proti povodňové hrázi. Nevyhovovala mi cena, kterou navrhovali. Byla bych ochotná jej směnit, ale nabídli mi pozemek se dvěma stožáry elektrického napětí anebo další uprostřed pole, ke kterému bych se nedostala,“ vysvětlila svůj postoj.

Pokud by to příliš nezatížilo obecní rozpočet, byl by pro doplacení přiměřené částky například Zdeněk Matulík.

„Sám žádný pozemek nemám, takže do toho moc nevidím. Bylo ovšem dobré, aby tu hráze byly. Pokud by to nebyl pro obec velký problém, mohla by do toho nějaké peníze vložit,“ myslí si. Dodal, že ještě neví, zda půjde hlasovat.

Naopak jasno má Jana Kučerňáková, která už předkupní smlouvu s Povodím Moravy podepsala.

„Budu hlasovat proti, také se mě to totiž týká. Všichni by měli dostat stejně,“ myslí si.

Aby bylo referendum platné, musí se jej zúčastnit pětatřicet procent oprávněných voličů. Z nich by se muselo pro nebo proti vyslovit více než padesát procent z nich.

Obyvatelé dostali zatím do schránek jeden leták upozorňující na referendum už počátkem února, druhý dostanou tento víkend. Zítra se v tamním Kulturním a informačním středisku chystá schůzka, na které se lidé také mohou s problematikou blíže seznámit.

„Chceme, aby o tak závažné a strategické záležitosti rozhodovali lidé, a ne jen třeba zastupitelstvo Je třeba to posoudit ve všelidovém hlasování,“ vysvětlil starosta.

Tlumačov postihly záplavy v letech 1997 a 2006.

Otázka v místním referendu:

Souhlasíte s tím, aby obec Tlumačov z rozpočtu obce těm vlastníkům pozemků dotčených plánovanou stavbou protipovodňových hrází v katastrálním území Tlumačov na Moravě, jejímž investorem má být Povodí Moravy, s. p., kteří na rozdíl od většiny ostatních vlastníků odmítli v budoucnu prodat dotčené pozemky ve výměře nezbytného trvalého záboru za standardních podmínek, vycházejících z platných oceňovacích předpisů v době podpisu kupní smlouvy, minimálně však za částku 82,78 Kč/m2, zaplatila vyšší kupní cenu za 1m2 dotčených pozemků ve výměře nezbytného trvalého záboru, případně i ve výměře přesahující výměru nezbytného trvalého záboru?