Tragické výročí připadne na pátek 12. července. Nejen lidé na Zlínsku si připomenou 92 let od smrti Tomáše Bati. Králi obuvi, který se vypracoval z malé ševcovské dílny do čela firmy světového významu, se stalo osudným létání. Zahynul, když se jeho letoun Junkers F-13 zřítil v husté mlze v Otrokovicích. O život tehdy přišel také pilot Jindřich Brouček.

Psal se 12. červenec 1932, když se československý podnikatel Tomáš Baťa vydal v brzkých ranních hodinách na letiště v Otrokovicích. Namířeno měl tehdy do Švýcarska, kde jeho firma otevírala v městečku Möhlin na břehu Rýna novou továrnu. Kvůli husté mlze byl však let o hodinu odložen.

I přes nevlídné počasí Baťa trval na odletu. Pilot Jindřich Brouček s tím příliš nesouhlasil. Král obuvi však trval na svém. Osm minut před šestou hodinou ranní letadlo odstartovalo. Chvíle, která se oběma stala osudnou.

Letadlo spadlo z výšky kolem 20 až 30 metrů poblíž továrny na Bahňáku (dnes Baťov). Let do Švýcarska trval jen sedm minut. Letadlo se ve stopadesátikilometrové rychlosti zřítilo k zemi a rozpadlo na tři kusy. Tomáš Baťa i Jindřich Brouček byli na místě mrtví.

Baťovi bylo 56 let. Pro jeho rodinu, podnik i pro celý Zlín to byla obrovská tragédie. Baťa byl totiž hybatelem všeho, a dynamika celého baťovského světa se tak zcela zastavila. O tragické události tehdy informoval i světový tisk. Do Zlína zamířily stovky kondolencí. Baťova smrt všechny šokovala.

Zatímco lidé truchlili, odborníci se snažili zjistit, proč stroj havaroval. Technické selhání stroje bylo vyloučeno, spekulovalo se o sabotáži, ta však byla vyvrácena. Našlo se ale také mnoho lidí, kteří věřili, že za smrtí Tomáše Bati stojí někdo jiný – což se nikdy nepotvrdilo.

Zlínský podnikatel ještě před osudnou havárií svého letadla unikl smrti hned několikrát. Poprvé v roce 1911, kdy měl autonehodu, při níž se srazil s povozem u Malenovic, a ze které pochází jizva na pravé straně čela. Tehdy byl operován ve Vídni. O osm let později, V roce 1917 dostal zánět žil dolních končetin, kdy jej málem „usmrtily“ křečové žíly, které si způsobil dlouhým chozením s plnou nůší kůží na zádech v počátcích podnikání.