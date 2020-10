Zde vám přinášíme odpovědi Tomáše Goláně na otázky Pavla Stodůlky. (Odpovědi Pavla Stodůlky na otázky Tomáše Goláně naleznete ZDE)

1) V rámci své kandidatury jste sliboval zlepšení podmínek pro učitele a podporu modernizace výuky. Jak jste se konkrétně zasadil za dobu svého mandátu o zlepšení školského systému?

Konkrétně jsem se o zlepšení školského systému zasadil například podanou ústavní stížností na zrušení části školského zákona, kterou však doposud Ústavní soud neprojednal. Podstatou této části školského zákona je vytvoření monopolu pedagogicko psychologických poraden a speciálních pedagogických center zřizovaných státem ve věci přiznávání podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dochází by tak k popření práva na svobodnou volbou odborníka, celkově má tento monopol negativní dopad na děti a jejich rodiče a hlavně v praxi díky tomu vznikají neúměrně dlouhé čekací doby na vyšetření dětí v PPP nebo SPC pro stanovení podpůrných opatření dítěte.

Jako jeden z mála politiků jsem podpořil i stávku učitelů, když jsem prohlásil, že by měli příště stávkovat nejen jeden den, ale i celý týden, aby si konečně všichni uvědomili, jak moc je potřebujeme.

Mým heslem do minulých voleb však bylo zcela něco jiného: “Školy, které baví!” Chci se zasadit o to, aby se změnil celý systém výuky, abychom se zaměřili na učení chybou, abychom se inspirovali u osvědčených zahraničních vzdělávacích systémů, jakým je například ten finský. Zásadní zlepšení školského systému musí přijít ze strany Ministerstva školství. Musí se jednat o komplexní reformu, která nás posune směrem k modernímu školství. Můj táta, dlouholetý učitel v penzi, říká: “Náš systém výuky je nastaven na to, aby děti měly dobré známky a ne na to, aby se něco naučily!” Kvituji představenou Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+, kterou vypracoval a stále dopracovává kolektiv odborníků na ministerstvu školství. Ale to nestačí. Víme, co chceme, víme, jak toho dosáhnout, ale neumíme to uvést do života. A tomu se chci věnovat i po své politické kariéře, protože děti jsou to nejcennější, co máme. I proto jsem připravil sérii kongresů, které by měly strhnout ředitele k tomu, aby tuto změnu sami přijali. První se měla konat v Senátu v dubnu tohoto roku. Celou situaci a přípravu jsem koordinoval ze zkušenými řediteli a dále na ní spolupracuji i s profesorem Drahošem, předsedou Výboru pro školství a vzdělávání a zakladatelem politické platformy pro vzdělávání. Vzhledem k tomu, že profesor Drahoš uznává i mé názory na školství a jeho reformu, vyslovil mi svou osobní podporu do druhého kola senátních voleb. Mé názory na to, jak by mělo vypadat školství ve 21. století si mohou čtenáři přečíst, poslechnout z podcastů nebo vidět v rámci odborné debaty mezi řediteli panem Zimčíkem, Molkem a mnou na mé facebookové stránce. Pokud se mi nepodařilo školství vyřešit za ty dva roky, když se to nepodařilo ani za třicet let, nevidím v tom žádný problém. Jsem totiž připraven řešit věci dlouhodobě i mimo mé volební období.

2) Roky veřejně vystupuji proti vlivu farmaceutického lobby na cenu a dostupnost léků. Jaké kroky jste jako senátor vykonal pro lepší fungování zdravotnictví a zastavení nehospodárného nakládání s finančními prostředky.

Do Senátu si lidé volí osobnosti. Každý kandidát má jinou odbornost, rozumí různým tématům. V Senátu máme lékaře, ekology, právníky, ekonomy či zemědělce. Nikdo totiž nemůže rozumět všemu, proto se s kolegy doplňujeme. Já jsem odborník na daně. V této oblasti se mi například podařilo podílet se na novele daňového řádu. Nejsem odborník na zdravotnictví ani na farmaceutickou lobby, od toho máme v Senátu jiné senátory. Ale byl bych rád, kdyby pan Stodůlka příště řešil tyto věci i se svým Senátorem, když je, jak veřejně říká, řeší i s politiky. O této problematice vím od našeho společného přítele, ale nevím, že by pan Stodůlka toto s politiky reálně řešil. Navíc tato problematika spadá do gesce vlády, protože ta stanovuje cenovou regulaci prostřednictvím Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ne prostřednictvím zákonů, jak se asi mylně domnívá pan Stodůlka.

3) Firmy a podnikatelé jsou ti, kteří v regionu vytvářejí pracovní místa. Sám podnikáte a lidi zaměstnáváte. Jistě si uvědomujete, s jak vysokou byrokratickou zátěží se musí podniky potýkat. Za dva roky Vašeho působení na postu senátora jsem zaznamenal pouze jednu výraznější aktivitu při projednávání daňového řádu. Proč jste nepodnikl více kroků vedoucí podpoře podnikání?

Jsem si velmi dobře vědom toho, že jsou firmy a podnikatelé zatíženi zbytečnou byrokracií. Proto jsem se například snažil o zrušení EET. Elektronická evidence tržeb je jedním z příkladů zbytečného zatížení podnikatelů ze strany státu. Pokud budu znovu zvolen, tak budu v boji proti EET pokračovat. Podnikatelé jistě ocení i můj dlouhodobý boj proti iracionálnímu chování finanční správy. V této věci jsem podal i přes stovku žalob, většinou úspěšných. Za velký úspěch považuji, že se mi v Senátu podařilo zrealizovat Veřejné slyšení na téma kontrolní postupy finanční správy, které dalo prostor představitelům finanční správy a rovněž i odborníkům z řad veřejnosti, aby upozornili na nezákonné postupy finančních úřadů. Výsledkem byl návrh na zřízení stálé komise v Senátu pro dohled nad finanční správou a příslib Generální finanční ředitelky Richterové, že mě seznámení se všemi opatřeními, které by měly excesům zabránit. Byl to jenom první krok k tomu, abychom napravili současný neutěšený stav.

V době stavu legislativní nouze jsem vypracoval deset pozměňovacích návrhů, které opravovaly chyby přicházející ze sněmovny, či měly podpořit podnikatele v době krize, a dále jsem spoluutvářel s Komorou daňových poradců návrhy na kompenzační bonus pro podnikatele, společníky s.r.o. a dohodáře, které později předložilo po vzájemné spolupráci ministerstvo financí. Známo je i mé rozšíření kompenzačního bonusu o pěstouny a terénní pracovníky sociální služby, které až na počtvrté taky prošlo. Opravoval jsem i zásadní nedostatky v zákonu o prominutí sociálního pojištění a připravil jsem do sněmovny i zákon o prominutí sociálního pojištění lékárnám, který sněmovna zamítla a který slíbila ministryně Maláčová vypracovat znovu a předložit. Doposud se tak nestalo, proto se jej budu snažit předložit znovu, byť v pozměněné formě. Nemám na to tým odborníků, jako je tomu u silných klubů, ale snažím se tyto věci připravovat rychle. V současnosti připomínkuji tzv. daňový balíček, který by měl co nejdříve nastartovat hospodářství, které je na tom nejhůře od roku 1989.

4) Jaká je Vaše dosavadní aktivita v rámci elektronizace styku úřadů s občany a co jste pro ni udělal?

V roce 2019 jsem připravil rozsáhlou novelu daňového řádu, která posunutím lhůt pro podání přiznání měla motivovat poplatníky, aby podávali svá přiznání pouze elektronicky. Tato novela byla v roce 2019 zamítnuta, ale byla celá použita v rozsáhlé novele daňového řádu v roce 2020.

V rámci již zmíněné novely daňového řádu z roku 2020, kterou jsem pomohl prosadit v prvním čtení v poslanecké sněmovně (ještě se to nikomu nepodařilo), je připraven projekt elektronizace daní známý pod pojmem “Moje daně”.

Schválili jsme v Senátu i zákon o digitální službě, což považujeme za jakousi “digitální ústavu”, na kterou budou navazovat další zákony umožňující elektronickou komunikaci se všemi úřady. Toto jsou ale zákony, které nemůže vypracovat senátor, ale pouze vláda, neboť je nutné, aby prošly klasickým legislativním procesem, tedy legislativní radou vlády a aby je připomínkovaly veškeré dotčené instituce a organizace. Klasický legislativní proces nelze u tak zásadních zákonů obcházet, což však vláda často dělá, aby se k zákonům nemohly vyjádřit všechny dotčené instituce!

5) Jak jste se coby senátor zasloužil o ochranu ekologie?

Trápilo nás teď několik let rekordní sucho. To je problém, který musíme intenzivně řešit. Musíme se naučit lépe pracovat s vodou. Já už více než dva roky bojuji za to, aby byla voda v rukou občanů, aby zisky z obchodování s vodou mohly být využity na ochranu vodních zdrojů a budování remízků a tůněk, které jsou důležitými přírodními zásobárnami vody. Podílím se i na připomínkování ústavního zákona, který zaručí nejen ochranu přírodních zdrojů, ale i ochranu distribuce vody k občanům. Mou kandidaturu mimo jiné podporuje i Radek Novotný, zakladatel projektu a nadace Pravda o vodě. V Senátu jsem také představil a na výboru pro petice i projednal spolu s panem Radkem Novotným petici Voda je život.

Podobným způsobem se stavím i ke znečišťování vzduchu ve městech. Proto jsem ve firmě pro jízdy v rámci města Zlína pořídil automobil BMW I3, který je čistě na elektrický pohon. Stejně tak přistupuji i k vytápění, když doma používáme k vytápění domu pouze tepelné čerpadlo, které nemá žádné emise.

V mém senátním klubu mám dva odborníky na problematiku životního prostředí - Přemka Rabase a Petra Orla. Při projednávání návrhů týkajících se ekologie s nimi úzce spolupracuji a věřím jejich odborným radám a precizním vysvětlením, protože já mám upřímně jinou specializaci, avšak nechci, aby můj hlas u takových zákonů chyběl nebo abych v těchto záležitostech hlasoval neodborně.

Dne 30. 10. 2019 jsem byl i jedním ze 24 senátorů, kteří podepsali výzvu ministru průmyslu a obchodu, aby došlo k navýšení využití obnovitelných zdrojů, mimo jiné u elektrické energie ze současných 20,8 % minimálně na 24 %.