Běh odstartoval v sobotu 17. dubna v 8 hodin v Polyfunkčním centru v Zubří. Na stejném místě byl také cíl. Do něho dorazil v neděli 18. dubna přesně ve 23 hodin, 11 minut a 36 sekund.

BĚŽEL PŘES VEŘOVICKÝ HŘEBEN, HOSTÝNSKÉ A VSETÍNSKÉ VRCHY, JAVORNÍKY A BESKYDY

Štverák na trati mezi Zubřím, Jasenicí, Kelčem, Lázy, Trojákem, Sirákovem, Pozděchovem, Horní Lidčí, Kohútkou, Kasárnami, Třeštíkem, Pustevnami, sedlem Pindula, Velkým Javorníkem a Zubřím strávil něco málo přes 39 hodin. Při tom zdolal kopce ve Veřovickém hřebenu, Hostýnských vrších, Vsetínských vrších, hřeben Javorníků a velké kopce v Beskydech.

,,Prošel jsem si tím největším peklem za celou moji kariéru,“ nezapíral ani po několika dnech po doběhnutí do cíle Tomáš Štverák.

VE VODĚ A SNĚHU BĚŽEL 160 KILOMETRŮ

Počasí mu vůbec nepřálo.

,,Celý týden před během sněžilo a přestalo až v sobotu ráno. Díky sněžení jsem měl velmi kruté podmínky. Zhruba 160 kilometrů jsem totiž musel běžet ve sněhu a ve vodě. V některých místech jsem se brodil až po kolena ve sněhu. Naštěstí mi pomáhali kamarádi, kteří mi prošlapovali stopu. Tím mě drželi psychicky nad vodou,“ děkuje Štverák.

PŮVODNĚ CHTĚL NA TRATI STRÁVIT MAXIMÁLNĚ 30 HODIN

O projektu měl úplně jinou představu.

,,Původně jsem chtěl běh dokončit pod 30 hodin. Ovšem kvůli podmínkám na trati jsem tento čas brzy přehodnotil a mým cílem bylo hlavně běh přežít a ve zdraví dokončit. V rámci možností si ho ale také užít. To se mi v hodně intenzivní míře nakonec povedlo,“ oddechl si v neděli 18. dubna večer ultraběžec z Valašska.

V JAVORNÍKÁCH ZAČALO BÍLÉ PEKLO

Do zhruba 100. kilometru se mu běželo relativně v pohodě. Tento úsek zvládl za 12 hodin a cítil se naprosto v klidu.

,,S náběhem do Javorníků ale začalo bílé peklo. Přidala se také spánková krize a velká zima. Proto jsem hodně zpomalil a byl jsem dost na dně. Ovšem díky skvělému supportu a doprovodu na trati jsem několik krizí překonal. První velká spánková mě přepadla v neděli nad ránem. Kdyby tam se mnou nebyl Martin Kavan, tak jsem tam možná ještě dneska,“ nezapírá Tomáš Štverák.

Další krizi měl kvůli spoustě sněhu na trati. Ten ho brzdil a vysiloval fyzicky i psychicky. Znovu mu však pomohl spolehlivý doprovod.

DOJALI HO DIVÁCI V CÍLI

Rovněž atmosféra kolem projektu Okres Vsetín loop pro ZOO Zlín ho hnala dopředu.

,,Byla skvělá. Takovou jsem nečekal. Už na start přišlo hodně lidí. To mi hodně pomohlo. Rovněž v některých úsecích na trati jsem měl fanoušky, kteří mě povzbuzovali a tleskali mi. A co mě nejvíc dojalo? Tak to byl určitě cíl, kde mě v neděli pozdě večer přišla neuvěřitelným způsobem přivítat spousta lidí. To bylo něco neskutečné,“ užíval si konec běhu Štverák.

JEDL TĚSTOVINY, PALAČINKY, SÝRY. PIL COCA COLU A FANTU

208 kilometrový běh mu odčerpal spoustu fyzických sil. Na trati to pro něho byla obrovská námaha.

,,Víc z toho vymáčknout nešlo,“ tvrdí s čistým svědomím sportovní nadšenec ze Zubří.

Toho však překvapilo, že některé kilometrové úseky v hlubokém sněhu musel zdolávat až půl hodiny

,,Energii jsem dobíjel na občerstvovačkách a spánkem za chůze. Při zastávkách jsem jedl polévku, těstoviny, palačinky, buchty, přesnídávky, různé sladkosti, pečivo, energetické gely a sýry. Pil jsem coca colu a fantu,“ svěřil se Štverák.

CELÉ PONDĚLÍ 19. DUBNA PROSPAL

Ten celý tento týden odpočíval.

,,Ještě v neděli v noci jsem však s kamarády můj výkon oslavil. Pondělí jsem skoro celé prospal. Ale také jsem si zašel na lehkou masáž a na fyzioterapii. Rovněž jsem se pořádně najedl,“ prozradil ještě ultraběžec ze Vsetínska.

DOUFÁ, ŽE VRCHOL SEZONY HO ČEKÁ V OKOLÍ MONT BLANCU

Vrcholem letošní sezony by pro Štveráka měl být start v jednom z nejprestižnějším a nejnáročnějším ultramaratonském závodu v Evropě, v srpnovém ultratarilu v okolí Mont Blancu.

,,Tento horský ultramaraton v Alpách je dlouhý 170 kilometrů a má převýšení téměř 10 000 metrů,“ plánuje.

PŘISPĚT NA ZOO ZLÍN MŮŽETE DO 30. DUBNA

Projekt Okres Vsetín loop pro ZOO Zlín pokračuje až do 30. dubna. Kdo ještě chce přispět a podpořit dobrou věc, tak najde veškeré informace na webových stránkách Tomáše Štveráka.