Na co jste v poslední době ve Vizovicích pyšní?

Loni se nám podařilo dokončit stavbu pumptrackového hřiště na Janově hoře, rozšířit počet parkovacích míst v ulici Tyršova a před budovou hasičské zbrojnice opravit a prodloužit chodník v ulici 3. května, opravit kamennou zídku v ulici Štěpská, vyměnit vzduchotechnické zařízení ve školní kuchyni ZŠ, vybudovat nové oplocení zahrady DDM Zvonek. Pokračujeme v projektových přípravách cyklostezky na katastru Vizovic a také terminálu na vlakovém nádraží. Realizovali jsme novou výsadbu zeleně kolem kulturního domu.

Jak se žije ve Vizovicích? Pojďte na návštěvu

Co obyvatele Vizovic trápí? Je to například přehuštěná doprava?

Intenzita dopravy je u nás opravdu vysoká, Vizovicemi prochází dvě silnice I. první třídy a ne všichni řidiči dodržují předepsanou rychlost. Také nás trápí neustálý nedostatek parkovacích míst a to, že někteří řidiči nemají problém své auto zaparkovat opravdu kdekoliv.

Co máte na Vizovicích ráda?

Vizovice jsou mým rodným městem a domovem, neumím si představit žít někde jinde. Vizovice jsou krásným místem pro život, s dobrou dostupností do velkých měst a úžasnou přírodou.

Jak se probouzí ve Vizovicích kulturní, společenský, sportovní a komunitní život po pandemické době?

V loňském roce jsme si připomněli 760 let od první písemné zmínky o Vizovicích, 555 let od vysazení Vizovic na městečko a 451 let od povýšení Vizovic na město. Nemohly proběhnout všechny akce, které se k těmto výročím připravovaly, ale ty, co proběhnout mohly, tak se moc povedly. Pevně věřím, že v letošním roce se život dostane již do normálu a budeme se moci potkávat na nejrůznějších kulturních, společenských a sportovních akcí bez jakýchkoliv omezení.