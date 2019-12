Pořadatelem této příjemné adventní akce je Deník z vydavatelství Vltava Labe Media za podpory Českého rozhlasu. Právě na jeho frekvencích si bude moci koledy naladit každý, kdo zrovna nemůže přijít na náměstí. Markéta Janíková, programová ředitelka Českého rozhlasu Zlín ke zpívání koled, se rozpovídala nejen o této události, ale i o tom, jak vypadá předvánoční čas v rádiu.

Proč se Český rozhlas (Zlín) připojuje k akci regionálního Deníku Česko zpívá koledy?

Vždyť je skvělá! Je tu všechno na správném místě: uděláme si v tom frmolu jedno odpoledne čas a strávíme ho společně, ať už přímo na náměstích nebo při rádiu. Oprášíme slova klasických vánočních písniček, které nás učily třeba už babičky, a my je dnes zpíváme pořád stejně se svými dětmi. Jednou jedinkrát za rok se vrací něco tolik blízkého a známého, je to jako pohlazení, nemyslíte?

Koledy, které budou lidé zpívat na náměstích v městech a obcích ve Zlínském kraji si budou moci tedy poslechnout i lidé ve vašem vysílání?

Ano, ve středu 11. prosince po 18. hodině se totiž napojíme přímo na program na jednom z těch několika set míst, kde se bude v celém Česku zpívat. Prozradím ještě, že součástí programu, který ve vysílání naši posluchači uslyší, bude i náš oblíbený kolega s uhrančivým hlasem Zdeněk Junák. Odkud a jak se zapojí, to už nechám jako překvapení pro všechny, kdo si akci Česko zpívá koledy budou užívat u nás v Českém rozhlase Zlín. Srdečně zvu všechny, kteří z jakéhokoliv důvodu na náměstí přijít nemohou, hudba a atmosféra jsou totiž nakažlivé a stačí mít ve středu v podvečer jen naladěno rádio.

Je podle vás důležité, aby na náměstí, případně k rozhlasovým přijímačům, přišly i děti a koledy si zazpívaly?

Nejdůležitější určitě je, že přijdou s někým – s rodiči, babičkou, dědečkem. A že si tedy v rodině pěstují chvilky na společné zážitky. A také tradice, ty přece nikdy nevyjdou z módy. V našem programu pravidelně za velkého zájmu posluchačů vysíláme folklórní pořady a natáčíme lidové písničky v podání dětí z celého kraje a vidíme, jakou má lidová kultura sílu a přitažlivost. Spojuje nás s místem, kde žijeme, s našimi předky, a vypráví příběhy, které v moderní obměně prožíváme stále stejně. Nesmím zapomenout, že si při natáčení vždycky uvědomíme, jak cenná je práce učitelů, vedoucích kroužků a každého, kdo v dětech takový zájem o tradice vzbudí.

Jak se v rozhlase chystají Vánoce?

Patříme k těm profesím, které nikdy nespí. Rozhlas vysílá nepřetržitě, ať je pátek nebo svátek. No a svátky, ty jsou pro nás přece výzva. Představujeme si všechny, komu z nějakého důvodu budeme dělat o svátcích společnost, vybíráme lahůdky, dělíme si mezi sebe směny, finišujeme s přípravami…a doma pak zatáhneme závěsy před neumytými okny, to zkrátka nestíháme. Ale že je někomuu rozhlasu dobře, milo a výjimečně, to je pocit k nezaplacení.

Připravujete v Českém rozhlase Zlín nějaké speciální vysílání nebo akce na období adventu a svátků?

Z toho množství, co pro posluchače připravujeme, musím vzpomenout hlavně rozhlasový projekt Ježíškova vnoučata, už se z něj pomalu také stává tradice. Na webu jeziskovavnoucata.cz si kdokoliv může najít přání, které udělá radost někomu v domově seniorů třeba právěve Zlínském kraji. K nám do budovy je možné dárky donést a my se postaráme o doručení. K Vnoučatům také točíme a vysíláme reportáže a asi tušíte, že splnit někomu přání, je hlavně velká radost, která z reportáží přímo čiší.

No a také my s kolegy neodoláme a stáváme se Vnoučaty. Tento týden třeba plníme dámám z domova seniorů v Luhačovicích přání absolvovat taneční lekci s tanečním mistrem. Nezapomeňte si v Českém rozhlase Zlín poslechnout výsledek. Tedy báječnou taneční lekci, kterou vám po rozhlasovém způsobu přeneseme jen zvukem a slovy, sama jsem zvědavá na výsledek!