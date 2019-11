Fanoušky do dobré nálady dostala již předkapela Forrest Jump, v devět večer pak patřilo pódium už jen „Traktorům“. Ohnivé efekty, barvy, videa, úžasná akustika a zvuk, to vše završilo skvěle naladěné publikum. Oblíbená kapela začala svými největšími hity Defenestrace a Kdy dojdou náboje a vzduch a výbornou atmosféru koncertu už „měla v kapse“.

V závěru nechyběly Láskožrouti.

„Víčka těžký jak kanálový dekly“ zaznělo chórem mezi fanoušky společně s kapelou. Letokruhy které následovaly, tak už zpívala celá hala a bylo znát, že v Hluku lidi zpívat opravdu umí. V publiku to doslova vřelo a pocitová teplota všech stoupala hodně přes třicítku.

„Byli jsme na nich i ve Zlíně v únoru, musím říct, že tady v Hluku se mi líbí koncert víc, snad, že se to tady líp nese,“ mínil Milan Červinka ze Zlína.

„My jsme na koncertu Traktor úplně poprvé, je to výborný zážitek, jsme velké fanynky a doufáme, že si to užijeme takto až do konce,“ smály se Jana a Kristýna Šimečkovy, které dorazily z Buchlovic.

Slovy chvály nešetřila ani kapela Traktor.

„V Hluku jsme hráli poprvé. Překvapila nás skvělá hala, byla tam vynikající akustika, a hlavně, lidi byli perfektní,“ ocenil koncert bubeník a manažer kapely Pavel Balko.

Traktor se na pódium musel v Hluku vracet s přídavky Vstaňte pane Lincolne, Bludičky a Katakomby. Z Hluku skupina zamířila skupina na své tour do Jindřichova Hradce.