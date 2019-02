Zlínsko /FOTOGALERIE/ - Některá místa v lese jsou natolik špatně dostupná, že musí nastoupit na pomoc kůň.

„Tady se s traktorem dostat nedá. Je tu hustá mladá smrčina, kterou by poškodil.Práce s koněm je rychlejší a mnohem šetrnější,“ vysvětlil Josef Černíček z Jestřabí, který v lesích kolem ploštinského památníku na Valašskokloboucku včera pracoval. Dodal, že dřevo se z lesa tahá v podstatě celý rok. „V létě se dělají jehličnany, od září do jara tvrdé dřevo, jako jsou například buky. Jde o to, aby neměly listí. V zimě brání práci jen to, když je metr sněhu,“ podotkl Černíček. Na slabší kmeny prý stačí jeden kůň, větší kusy se ale tahají v páru.