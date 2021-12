Po krátké přestávce před Brnem však realizační tým volí pro jistotu trasu B, která kvůli sněžení objíždí po dálnici pohoří Chřiby a na Slovácko přijíždí ze severu od Otrokovic. Vzdálenost 285 km Praha - Kunovice zvládá konvoj s odpočinkovou pauzou za pět a půl hodiny a další dějství, už u areálu tamního leteckého muzea, je naplánováno na nedělní dopoledne 5. prosince.

V ten den vykládka stíhačky z přepravního vozidla začíná hned po příjezdu 35tunového jeřábu značky Liebherr. Po ometení zasněženého skeletu letounu a zapatkování robustního jeřábu se dává do práce sehraná partička lidí kolem šéfa Leteckého muzea Kunovice Martina Hrabce. Muži v přilbách a reflexních vestách podvlékají osm a půl tunový MiG-23 MF speciálními pásy.

Mezitím rameno jeřábu mužům s pásy nabízí k zaháknutí čtveřici řetězů. Během pouhých několika minut přenáší jeřáb na pásech stíhačku jako pírko a pokládá ji k plotu areálu, stejně tak jako o několik okamžiků později tam přistávají obě křídla letounu. Vše je hotovo za necelou půl hodinku, kdy se lidé s pocitem dobře vykonané práce rozcházejí k nedělnímu obědu.

Už za pár dnů se tým místních nadšenců pustí do opětovné kompletace, oprav, úprav a konzervace stíhačky.

„Do areálu muzea stroj přesuneme příští rok, někdy začátkem sezony. Stát bude v naší aleji MiGů. Už tam máme MiG 21F, MiG 21MF, MiG 19 a MiG 15. Tento MiG 23 MF je nejmodernější ze všech co máme. Dostali jsme ho k dlouhodobé zápůjčce z podniku LOM Praha a jsme na něj patřičně hrdí,“ vysvětluje Martin Hrabec.

Letoun MiG 23 MF

Z Prahy do Kunovic přivezený MiG 23 MF převzala Československá lidová armáda do své výzbroje 3. prosince 1979. Sloužil do poloviny 90. let minulého století. Šlo o velmi výkonnou stíhačku s měnitelnou geometrií křídel, letoun tzv. 3. generace - jedno z nejlepších letadel ve své kategorii na světě. Svou aktivní kariéru končil na letecké základně v Žatci.