Ten ale vzkazuje: „Žádné trhy na náměstí Míru nezruším,“

Na výtky hejtmana má jasnou odpověď: Nejde o vánoční ani jiné trhy. Podle zlínského primátora město uvedlo jen o pár měsíců dříve novelizaci vyhlášky o provozu zlínského tržiště. To znamená jeho rozšíření až na náměstí Míru. V současnosti tak mohou trhovci z tržiště Pod Kaštany využít stánky, které měly původně sloužit pro Vánoční trhy, které zrušila vládní protiepidemická a opatření ale již byly na náměstí připraveny.

Bouře kvůli zlínským trhům: hejtman je chce zrušit, primátor to odmítá

„My vzhledem k tomu, že tržiště je v současné chvíli dočasné a není kapacitně dostatečné, tak jsme se rozhodli jej rozšířit i na náměstí Míru tak, jak jsme to měli původně v plánu a to za dodržení hygienických nařízení, která v současnosti jsou, například zákaz konzumace jídla a alkoholických nápojů na místě,“ hájí záměr Jiří Korec s tím, že zlínští radní si rozhodně nepřáli, aby jejich kroky byly vnímány jako obcházení zákona. Zachování trhů hodnotí obyvatelé krajského města, ale i jeho návštěvníci podle něj vesměs kladně.

Radim Holiš ale by byl podle svých slov rád, kdyby se lidé na zavedená opatření konečně přestali dívat krátkozrace a neustále nehledali cesty, jak je obejít nebo je zpochybnit.

„Kvůli lidem, co nedodržují opatření a šíří falešné zprávy o očkování, máme plné nemocnice a nedostává se péče těm, kteří ji potřebují. To je podle mě dost dobrý důvod pro to, odříct si pro jednou punč na vánočním trhu,“ vidí situaci hejtman.

Pokud podle něj město trhy na náměstí Míru nezruší, má přesto v plánu z pozice předsedy krajského krizového štábu a hejtmana požádat vedení měst a obcí o dodržování všech protiepidemických opatření.

„Budu dál trvat na tom, aby se všude v kraji dodržovala platná opatření. Nejen v případě Zlína,“ doplnil.

Korec: Zastávám férové jednání

Zdá se, že kvůli otevřeným trhům ve Zlíně, panuje vyhrocená a napjatá nálada mezi oběma představiteli města a kraje. Oba však věří, že se nakonec situace zklidní i přes tuto názorovou neshodu.

„To je názor pana hejtmana, my se v tomto neshodujeme. Myslím, že je naprosto prokazatelné, že venkovní prodeje z pohledu epidemiologického hlediska jsou méně rizikové než prodej uvnitř. Mně je smutno z toho když vidím, kolik je v prodejnách nyní lidí a myslím si že to z tohoto pohledu není v pořádku. Pan hejtman to vidí, že jsme to udělali se záměrem obejít zákon, jen ale zbytečně tyto obavy živí. Ale je to jeho názor,“ komentoval úsilí hejtmana primátor.

Přesto prý vyhrocené vztahy s Radimem Holišem nemá.

„Nemůžu říci, že bych měl s panem hejtmanem špatné vztahy. I když v současnosti mám pocit, že by naše komunikace mohla probíhat jinak. Osobně zastávám férové jednání a ne přes média a sms zprávy. Je to o komunikaci, vysvětlení si věcí tak, jak jsou. Je lepší si říct osobně své názory, protože je přirozené, že ho má každý jiný,“ zmínil Jiří Korec.

Podle něj tak jde v současnosti o rozdílnost názorů.

„Vzhledem k tomu, že město Zlín na náměstí Míru tržiště nezruší, tak teď toto zvýšení napětí mezi námi asi bude ještě chvilku trvat. Já si však stojím za to, že tržiště na náměstí rozhodně epidemickou situaci ve Zlíně nezhorší. Chci říct, že stejně jako hejtman Holiš i já máme ale přesto společný cíl. A to, abychom se vrátili do normálního života, i když k tomu míříme každý jinak,“ zdůraznil zlínský primátor.

Podobně se k tomu z osobní roviny staví i hejtman Holiš.

„To, že jsme z jedné politické strany, neznamená, že musíme mít na všechno stejný názor. Náš vztah byl vždycky korektní a věřím, že to tak i nadále zůstane. Sem nepatří osobní rovina a emoce,“ komentoval vztahy s Jiřím Korcem.

Podle Radima Holiše je jsou on i zlínský primátor profesionálové a vzájemné vztahy by za vyhrocené neoznačil.

Dokonce se prý situace kolem tržiště na zlínském náměstí Míru nedotkne ani společných plánů města města a kraje.

„Rozhodně ne. Kraj je pro celé území férovým partnerem a jedna neshoda není důvodem k tomu měnit strategické plány, na kterých jsme už dříve našli shodu nebo bránit novým dobrým projektům. Mým cílem je kraj rozvíjet,“ ubezpečil hejtman Holiš.

Jak vnímá současnou názorovou neshodu primátora Jiřího Korce a hejtmana Radima Holiše opozice?

"Jsme toho názoru, že by současná doba měla být o kompromisu a ohleduplnosti. Svoboda je jedna věc a rádi bychom samozřejmě dopřáli zábavu všem, ale s ohledem na špatnou endemickou situaci v našem kraji, musíme být zodpovědní zejména k těm, kteří jsou nejvíc zranitelní. Současně je také třeba přihlédnout k aktuálnímu stavu zdravotnictví a nasazení zdravotníků. I vůči nim by bylo fér nastavená pravidla o zákazu konání trhů respektovat. "uvedl za hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Podle Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, pokud pokud Magistrát města Zlína povolil konání trhů od 8. 12. 2021 na náměstí Míru ve Zlíně, je ke kontrole dodržování podmínek krizového opatření a k projednání případného porušení krizového opatření, věcně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, nikoliv Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen „KHS ZK“).

„KHS ZK je oprávněna provádět u stánkového prodeje standardní kontrolu dodržování norem potravinového práva,“ uvedla za organizaci Vendula Ševčíková s tím, že pracovníci krajské hygieny provedli na trzích kontrolu dne 10. prosince.

Podle hygieniků bylo konání vánočních trhů s účinností ode dne 26. listopadu 2021 zakázáno usnesením Vlády České republiky (dále jen „krizové opatření“).

„Je povolen pouze prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (tzv. farmářské trhy), dle bodu I/2 krizového opatření se zakazuje provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených pro předvánoční období) a prodej na nich. Tím není dotčen prodej vánočních stromků, chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich,“ doplnila Vendula Ševčíková.

Doplnila, se že k dané problematice se dne 10. prosince uskutečnilo na Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně jednání se zástupcem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Zlín a se zástupcem Městské police Zlín.