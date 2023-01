Koledovat budou tradičně do sbírkových pokladniček. „Ty jsou opatřeny pečetí příslušné charity a obce, kde právě sbírka probíhá, a pořadovým číslem, které je také uvedeno na takzvané průkazce vedoucího, což je osoba starší patnácti let. Do domovů přinášejí vedle písničky a poselství také malý cukřík a kapesní kalendář jako poděkování za finanční dar,“ vysvětlila koordinátorka sbírky na Zlínsku Pavla Romaňáková. Do koledování se tam ve třech městech a 44 obcích zapojí zhruba tisícovka dobrovolníků. „Celkem jsme za Charitu Zlín už vydali 370 pokladniček, včetně těch na obcích, což je pro nás rekordní číslo. A nemusí být konečné,“ poznamenala ve čtvrtek koordinátorka.

I ti nejmenší už vyrazili koledovat. Na snímku Slůňata - nejmladší skauti 6. střediska ve Zlíně.Zdroj: Charita Zlín

Na mnoha místech republiky se Charity potýkají s nedostatkem koledníků. „Ono není jednoduché se rozhodnout a jít na koledu. Je potřeba mít zájem pomáhat druhým, ale také najít odvahu a mít chuť koledovat. A také zájem či potřebu přinášet dobro a radost do života ostatních,“ vysvětlila Romaňáková.

I ve městech na Zlínsku se proto může stát, že na některá místa koledníci nedorazí. „Ve větších městech zůstane určitě nejedno bílé místo, kam družinky nezavítají. Nicméně pokud se lidé chtějí potkat s králi, srdečně zvu do kostela na zlínských Jižních Svazích, kde při nedělních mších tato možnost bude. Chtějí-li přispět bez osobního setkání, v kostele v centru města je statická tříkrálová kasička, kde mohou svůj dar vložit. Nebo využít on-line platbu, DMS a tak dále,“ vysvětlila koordinátorka.

Dobrovolníci se mohou stále hlásit

Mezi koledníky dochází postupně ke generační obměně. „Je to přirozené. Ti, kteří před více než dvaceti lety byli u zrodu sbírky, dnes mají děti či vnuky, kteří už královské úkoly mohou plnit na sto procent. Tedy ano, královské žezlo se v rodinách předává,“ řekla Pavla Romaňáková.

Případní zájemci o koledování z řad dobrovolníků se ještě stále mohou hlásit zlínské Charitě. „Na Zlínsku budeme koledovat do neděle 8. ledna,“ připomněla Romaňáková. Celorepublikově pak sbírka probíhá až do neděle 15. ledna.

Loňský výsledek: přes 2,8 milionu

V minulém roce vykoledovali dobrovolníci na Zlínsku více než 2,8 milionu korun. Výtěžek tehdy putoval na přímou pomoc osobám v nepříznivé životní situaci či na spolufinancování provozu Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích a řadu dalších projektů. Obdobně tomu bude i v letošním roce.

Tříkrálová sbírka má více než dvacetiletou historii. Poprvé vyrazili do ulic v Česku v roce 2000. A to v olomoucké arcidiecézi, čímž tak obnovili starou lidovou tradici. Koledníci dnes šíří mezi lidmi boží požehnání a poselství milosrdné lásky a prosí přitom o příspěvek pro lidi v nouzi. Pro koledníky i dárce také představuje příležitost začít nový rok dobrým skutkem.

Slavnostní vyslání/požehnání koledníkům v jednotlivých farnostech děkanátů Vizovice a Zlín:



Pátek 6. ledna (bez kostýmů):

Hvozdná – 16:00 hodin, mše svatá s požehnáním koledníkům

Březůvky – 16:30 hodin, mše svatá s požehnáním koledníkům

Velký Ořechov – 17:00 hodin, mše svatá s požehnáním koledníkům

Provodov – kaple - 17:30 hodin, mše svatá s požehnáním koledníkům

Štípa - 18:00 hodin mše svatá s požehnáním koledníkům



Sobota 7. ledna:



Zlín - Panny Marie Pomocnice křesťanů, 7:30 hodin, mše svatá s požehnáním koledníkům

Lukov - 9:00 hodin, bohoslužba slova s vysláním Tří králů

Slušovice - 9:00 hodin, požehnání Tříkrálovým koledníkům

Zlín - sv. Filipa a Jakuba - 9:00 hodin, požehnání koledníkům