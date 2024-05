Tři projekty z peněz EU, které se ve Zlínském kraji nepovedly. Podívejte se

V květnu Česká republika oslavila dvacet let od vstupu do Evropské unie. Za uplynulé dvě dekády vzniklo ve Zlínském kraji množství projektů, na kterých se EU finančně podílela a podílí. Některé stavby se povedly a přináší lidem užitek, jiné se staly kontroverzními, a to i z hlediska čerpání evropských dotací. Deník přináší přehled tří nepovedených projektů, na které byly evropské finance čerpány.

Kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Takto vypadalo Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm na konci května 2023.Zdroj: Deník/Iva NedavaškováMělo být chloubou města pod Radhoštěm. Od začátku se však stavba Kulturního centra za 360 milionů potýká s komplikacemi. Z celého kulturáku, který měl už složit obyvatelům města, zatím stojí jen základová deska. Zbytek prací se po odstoupení dodavatelské firmy a zjištění projektových vad zastavil. „Kulturní centrum ve městě chceme a potřebujeme. Postavíme ho funkčně a bezpečně," je stále přesvědčen starosta města Jan Kučera. Stánek umění se stal tématem pro politiky, veřejnost i umělce. Po sáhodlouhých debatách, došli letos představitelé Rožnova k rozhodnutí, že stavba bude pokračovat. Ze tří možných variant byla vybrána varianta Desing and build. Zastupitelé Rožnova rozhodli. Stavba kulturního centra bude pokračovat To znamená, že město vybere firmu, která projekt upraví a postupně dokreslí. Výběrové řízení by mohlo být hotové na podzim a centrum by tak mělo kolaudaci na podzim 2026. V Praze mezitím proběhlo v dubnu smírčí řízení ve věci Kulturního centra, kterého se účastnili zástupci města a zástupci Archteam projektové kanceláře. Obě strany se mají nyní domluvit se na licenčních podmínkách a výši poskytnutí slevy. Jak by měl kulturák vypadat? Kulturním akcím poslouží velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 diváků. Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků. Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešením okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav. Celý dům je konstrukčně navržený jako dřevostavba, provoz objektu pak v pasivním standardu s minimálními nároky na svou funkci a s maximálním využitím obnovitelných zdrojů. Stavba byla zahájena v dubnu 2022, zatím stojí stále jen základová deska. Stavba byla zahájena v dubnu 2022, zatím stojí stále jen základová deska. Celková investice se vyšplhala na 360 milionů korun, evropská dotace ve výši 120 milionů korun byla podruhé prodloužena, nyní do konce roku 2029. Zdroj: Deník/Iva Nedavašková Takto vypadalo Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm na konci května 2023. Zdroj: Deník / koláž Rozhledny na Uherskobrodsku Ilustrační fotoZdroj: Deník/Pavel BohunSymbolem zbytečného čerpání dotací se pro mnohé stalo šest rozhleden, které vznikly před třinácti lety na Uherskobrodsku. Stavby jsou totiž příliš nízké a často i nevhodně umístěné. Rozhledny v Bánově, Bystřici pod Lopeníkem, Korytné, Nivnici, Suché Lozi a Vlčnově vyrostly v roce 2011 a stály 3,3 milionu korun. Asi 70 procent z této částky platila Evropské unie. Podle mnohých však zmíněné stavby postrádají smysl. Vstup na vlastní nebezpečí. Osud unikátní rozhledny je nejistý „Jsou to paskvily. Jde o republikový rekord ve vyhazování peněz,“ nechal se v roce 2016 slyšet pro idnes.cz místopředseda Klubu přátel rozhleden Pavel Gejdoš. Z desetimetrové výšky rozhleden je totiž často viditelná pouze Velká Javořina či okolní kopce a pole. Právě nesmyslné umístění je asi největším problémem těchto staveb. Zdroj: Deník / koláž Podchod na náměstí Práce ve Zlíně Podchod na náměstí Práce ve ZlíněZdroj: Deník / Jana ZavadilováV červnu uplyne deset let od doby, kdy byl podchod na náměstí Práce zrekonstruován. Oprava tehdy vyšla na více než 43 milionů korun, z čehož téměř 37 milionů pokryla dotace Evropské unie. Rekonstrukce však byla pouze částečná, neboť vlastníci tamních obchodů je nechtěli prodat. Jedna strana podchodu tak v podstatě zůstala v původním stavu a naproti nim je šedivá betonová stěna. Místo, kudy denně projdou davy lidí, tak na mnohé působí nevlídně. A to navzdory nákladné opravě. Podchod v centru Zlína se proměnil v galerii. Zlepší to jeho image? Další možnou proměnu podchodu nyní řeší město i kancelář architekta. Radnice už před třemi lety koupila dva ze zmíněných obchodů. Vzhledem k tomu, že byly v podchodu největší, získala tak přes 40 procent tamních prodejních ploch. Cílem by mělo být celý prostor zkultivovat a projasnit, aby nepůsobil tak temně, což by obnášelo mimo jiné i výměnu osvětlení. Zdroj: Deník / Jana Zavadilová Podchod na náměstí Práce ve Zlíně

