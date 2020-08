V pátek 21. srpna Zoo Zlín poprvé umožní přístup k tomuto výběhu i návštěvníkům a nabídne zcela nový pohled na slony. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Zlínské zoo Romana Bujáčková.

TĚŽKÝ ÚKOL PRO BENJAMÍNKA ULU

Zahrada zmiňovaný výběh v Karibuni kompletně dokončila v loňském roce. Od letošního jara chovatelé zvykali slonice na průchod koridorem. Sloni jsou citlivá zvířata, na každou změnu je potřeba je připravit velmi pozvolně.

„Velkým problémem se ukázal přechod přes můstek nad potokem, který tvoří součást koridoru. Pro slonice to byla skutečná výzva a každá se k ní postavila jinak,“ popsal ředitel zoo Roman Horský.

Nejlépe to tradičně zvládla Zola, po několika týdnech ji následovala i dominantní Kali. Naopak pro nejmladší Ulu byl průchodem koridorem náročný úkol.

„Přes naše veškeré možné pobídky, přes pomoc kolegy Cona Mula ze Zoo Rhenen došla Ulu maximálně do poloviny můstku, pak se otočila a vrátila zpět do stávajícího výběhu. Rozhodli jsme se proto ponechat vše pouze na ní a doufali, že jí svým způsobem pomohou také Kali a Zola, které v novém výběhu pravidelně trávily prakticky celou noc. Naše přání se opravdu splnilo,“ přiblížil ředitel Horský. Minulý týden slonice Ulu poprvé prošla koridorem do velkého výběhu.

Na základě tohoto úspěchu se zahrada rozhodla co nejdříve umožnit přístup k výběhu i návštěvníkům.

„Máme opravdu velkou radost, že v pátek 21. srpna všechny pozveme na první „ochutnávku“ Karibuni. Původně jsme chtěli slonice pouštět do výběhu pouze v noci, naše plány jsme však změnili. Lidé nás během uzavření zoo neskutečně podpořili, svou přízeň nám projevují vlastně neustále. Moc to pro nás znamená, proto jsme se rozhodli poděkovat právě zpřístupněním části Karibuni. Slonice tak uvidíte v takřka nekonečném výběhu. Uvidíte je při krmení pod novým přístřeškem nebo při sprchování u jezírka. Věřím, že pro všechny to bude mimořádný zážitek,“ uvedl ředitel Zoo Zlín Roman Horský.