Zlínský kraj - Z výdajů na svoz odpadu si výrazně ulehčily obce ve Zlínském kraji, které se zapojily do sběru nápojových kartonů. Ty jsou zatím nejmladší sbíranou komoditou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„Obce platí svozovým firmám nemalé částky. Z této zátěže jim společnost EKO-KOM ulehčuje prostřednictvím odměn a bonusů. Ty obec dostává podle objemu vytříděných komodit a počtu druhů. Nápojové kartony jsou v tomto smyslu jedny z nejlépe honorovaných, a také proto obcí, které svým občanům nabízejí speciální oranžové pytle na kartony, přibývá,“ uvedl Josef Mojžíš ze společnosti EKO-KOM.

Podle něj mohou obce penězi z odměn pokrýt až osmdesát procent nákladů na svoz odpadu.

„Za dva roky, co třídíme nápojové kartony, si už lidé zvykli. Občané sbírají kartony do pytlů a ty pak nosí na sběrný dvůr. Motivovalo nás to, že společnost EKO-KOM nabízí za více komodit finanční bonusy. Šetříme tak i životní prostředí a navíc snížíme celkový objem odpadu, který obec ukládá na skládku, za což se platí,“ informoval Milan Žák z odboru životního prostředí v Tlumačově.

Ve Vsetíně tolik pozitivních zkušeností nemají. „Sběr nápojových kartonů u nás funguje už asi čtyři roky. Lidé je však příliš netřídí, což plyne také z toho, že většina nápojů se dá koupit i v plastovém obalu. Nepříjemné je také to, že téměř třetina z původních osmdesáti popelnic byla rozkradena,“ uvedla Anna Kelárková z Technických služeb Vsetín.

Do sběru kartonů se zapojují stále nové obce, jako například Trnava u Zlína. „Oranžové pytle nabízíme našim občanům teprve od června, takže si zatím ještě příliš nezvykli. Reagovali jsme na nabídku společnosti EKO-KOM a myslíme, že lidé se zapojí,“ řekla místostarostka Trnavy Helena Březíková.

Tam, kde nemají speciální pytle nebo sběrné nádoby, třídí kartony dodatečně na třídicích linkách, odkud jdou k dalšímu zpracování. V Otrokovicích, kde je nově na zkoušku několik kontejnerů na tyto obaly, mohou podle mluvčího radnice Milana Plesara občané kartony vhazovat do sběrných nádob na papír.

„Musím občany Otrokovic pochválit, protože skutečně svědomitě třídí odpady. Díky tomu ušetříme značnou část nákladů na svoz odpadu, které každoročně dosahují desítek milionů korun. Pro občany to znamená například to, že za popelnice platí o dvacet korun méně,“ uvedl Plesar. Stejné je to i v Kroměříži. Podobný systém funguje v Uherském Hradišti, kde tomuto účelu slouží kontejnery na plasty.

Zlíňané však zatím nemají možnost nápojové kartony zvlášť třídit. „Ve Zlíně se tento typ obalů neseparuje. Ty, které lidé vhodí do nádob na tříděný odpad, se vyberou na třídicí lince a smíchají s komunálním odpadem,“ informoval ředitel Technických služeb Zlín František Kostelník.

Absence kontejnerů na nápojové kartony vadí lidem, kteří šetří životní prostředí.

„Třídím papír, plasty a sklo, ale s nápojovými kartony si nevím rady. Ocenila bych, kdyby byly ve Zlíně speciální kontejnery i na kartony,“ posteskla si Tereza Marečková ze Zlína.

Igor Dostál