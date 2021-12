Tříkrálová sbírka bude po roční odmlce opět kontaktní

Skupinky Tříkrálových koledníků se s největší pravděpodobností opět objeví po Novém roce v naší zemi. Mělo by to být v období od 1. do 16. ledna. Konkrétní termíny si pak města a obce našeho regionu stanoví samy. Informoval o tom Marek Navrátil z Arcidiecézní charity Olomouc.