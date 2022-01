Letošní ročník je navíc speciální v tom, že se koná po roční pauze, kdy se celá sbírka musela kvůli epidemické situaci přesunout výhradně do on-line prostoru. Letos tak mohou lidé přispět přímo do zapečetěných kasiček dětským koledníkům, anebo tradičně také do pokladniček umístěných na některých veřejných místech.

Zlínský Svah zaplnili malí i velcí lyžaři. Takto si jej užívali

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice. Každoročně se do její organizace a průběhu zapojují desetitisíce dobrovolníků, kteří vyberou desítky milionů korun. Výtěžek sbírky putuje kupříkladu na pomoc nemocným, handicapovaným, matkám s dětmi v nouzi, seniorům a dalším potřebným. Asi desetina z celého výnosu je pak tradičně určena také na humanitární pomoc v zahraničí.

Do ulic vyrazili Tři králové poprvé v roce 2000 a to v olomoucké arcidiecézi. Obnovili tím tak starodávnou lidovou tradici. Sbírka je také navíc svátkem solidarity a zprostředkovává mezigenerační setkávání a soudržnost. Pro koledníky i dárce navíc představuje unikátní příležitost začít nový rok dobrým skutkem.