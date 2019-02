Vizovice - Čtyřicátý první ročník oblíbeného festivalu Vizovického trnkobraní se neobešel bez komplikací. Zahajovací koncert Lucie Bílé, Cigánskich diablů a Filharmonie Bohuslava Martinů, který měl zároveň představovat jeden z vrcholů celé akce, musel být kvůli vydatnému lijáku a následným technickým problémům zrušen.

Trnkobraní | Foto: DENÍK

Na místě festivalu došlo také ke znásilnění mladé ženy a ve stanovém městečku opilý řidič přejel tři stany.

K nejvážnější komplikaci došlo hned v první den konání festivalu. V podvečer patnáctého srpna se totiž nad Vizovicemi prohnala průtrž mračen. Stalo se tak nedlouho po zkoušce Cigánskych diablů a Filharmonie Bohuslava Martinů. Výsledek? Rozfoukané noty filharmoniků, promáčené nástroje slovenských hudebníků a stovky litrů na zastřešení hlavního pódia.

„Pršelo ze všech stran. Šlo to tak rychle, že se na střeše pódia udělala velká vana vody a vlastně nikdo se k němu nemohl přiblížit, protože hrozilo, že se střecha protrhne. Zavolali jsme hasiče, kteří vyčerpali vodu. Ale všechno bylo mokré, nikdo nestačil nic ani přikrýt,“ přiblížil dění hlavní pořadatel festivalu Zdeněk Jurásek.

Podle něj zvukaři usoudili, že se v pátek večer na hlavní scéně hrát nemůže. „Pódium muselo přes noc celé vyschnout. To se podařilo a sobotní program mohl proběhnout beze změn,“ vysvětlil Jurásek.

Kvůli neuskutečněnému koncertu se do sporu dostali Cigánski diabli a pořadatel Jurásek. „Dostali jsme jen polovinu slíbeného honoráře. Pořadatel nám odmítl zaplatit celou sumu. Nechápu to, protože podle mě byl festival zaplacen sponzorskými penězi,“ postěžoval si umělecký šéf kapely Ernest Šarközi.

Jurásek však tvrdí, že jediný Šarközi měl s vyplacením honoráře problém. „Manažerka kapely říkala, že to chápe. Byl tady spíše problém mezi manažerkou a Cigánskimi diabli samotnými,“ vysvětlil Jurásek.

Festival je přitom podle něj z větší části pokrytý ze vstupného. „Bylo tady x interpretů, včetně Lucie Bílé, a se všemi jsme se naprosto bez problému dohodli,“ doplnil.

Šarkozi si ale za svým názorem stojí. „Na místě jsme byli od rána do noci. Z morálního hlediska nemůžeme nést odpovědnost za to, že bylo špatné počasí. To by měl nést pořadatel,“ řekl Šarközi.

Přesto by se příštího ročníku Trnkobraní rád s kapelou zúčastnil. „Muselo by to ale být za jiných podmínek, požadovali bychom honorář zaplatit předem,“ doplnil.

Většina návštěvníků festivalu prý zrušení pátečního koncertu chápala. Někteří z nich za něj dostali náhradu. „U denních vstupenek jsme to vyřešili tak, že jsme umožnili lidem s pátečním lístkem přijít i v sobotu bez placení,“ řekl Jurásek, který Trnkobraní organizoval už jedenáctým rokem.

Letos je to podle něj co se týká počasí jednoznačně nejhorší ročník. „Chtěl bych říct všem i kapele Cigánski diabli, že preferuju před penězi, že se tady nikomu nic nestalo a že festival mohl pokračovat,“ řekl Jurásek.

Na počasí si postěžoval nejen pořadatel, ale také řada přibližně deseti tisíc návštěvníků. „Byli jsme na Trkobraní potřetí. Počasí bylo otřesné, nejhorší, jaké jsem na této akci zažil,“ řekl Jaroslav Holubář z Vítkova, který do Vizovic dorazil s manželkou a vnukem.

Festival poznamenalo i znásilnění osmnáctileté dívky zatím neznámým pachatelem. „Případ stále vyšetřujeme,“ sdělila mluvčí zlínské policie Jana Bartíková. K pomoci vyzval i moderátor akce, který z pódia požádal o výpověď případné svědky.

Ke újmě přišli v noci z pátku na sobotu také majitelé tří stanů. „Ty ve stanovém městečku v části Razov přejel ve svém osobním autě v noci z pátku na sobotu podnapilý muž,“ poznamenala Bartíková.

Třicetiletý řidič z Bílovce se totiž po půlnoci rozhodl, že ještě chvíli posedí ve svém autě. Přitom si chtěl pustit rádio. „Klíček v zapalování v podnapilosti posunul omylem o dvě pozice a tím nastartoval motor. Auto se najednou rozjelo a bylo neubrzditelné. Pod pedály se mu totiž zapříčily odložené kanady,“ řekla Bartíková.

Auto prý nebylo možné ani řídit, protože v něm byla úplně zamlžená všechna okna. Než se vůz zastavil, porazil celkem tři stany a projel plotem. „Jeden ze stanů úplně zničil. Naštěstí v nich v tu chvíli nikdo nebyl, takže se nikomu nic nestalo,“ doplnila Bartíková.

Muž při kontrole nadýchal 1,88 promile. Opilého návštěvníka čeká pokuta a majitelům stanů bude muset zaplatit škodu, která nepřesáhla pět tisíc korun.