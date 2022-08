Tradiční akce pro milovníky velkých aut má i letos zázemí v areálu Kapřína v Březůvkách. Své brány otevře v pátek v 17 hodin, o dvě hodiny později pak odjedou trucky do Zlína, kde budou od 19.30 do 20.30 hodin vystaveny na ulici Hradská. Poté bude následovat večerní spanilá jízda osvětlených trucků centrem města Zlína. Spanilá jízda projede městem celkem dvakrát, a to v pátek ve 20.30 hod. a v sobotu v 11.15 hod.