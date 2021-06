Letní ráz počasí vyšrouboval nejen teploty, které atakují letní třicítku, ale i zájem lidí o koupání ať již na koupalištích v krajském městě nebo v přírodních nádržích, kterých jen na Zlínsku je několik.

Koupaliště u Luhačovické přehrady. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Jaro bylo dost chladné, tak jsme se nemohli dočkat, až konečně vyrazíme k vodě. Navíc, na Štěrkovišti v Otrokovicích to máme rádi, máme to sem blízko a tak víkend strávíme asi tady,“ prozradil Martin Novotný z Otrokovic s tím, že tak letní sezóna se vším, co s sebou přináší, o víkendu pro něj a jeho přátele začne.