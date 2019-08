Mohl byste říct, co se vlastně 29. srpna stalo?

Američani měli misi číslo 263, patnáctá letecká armáda. Dvacátá peruť, která letěla úplně na konci pětisetčlenného bombardovacího srazu, se nestihla zformovat. Mezi posledními šesti letadly a celou sestavou byla obrovská mezera. Než se zformovali nad Itálií, všichni ostatní už byli pryč. Německý výškový stíhač je pozoroval a využil situace. V prostoru Pieštanech Nové zámky letadla napadlo devadesát stíhaček.

Kam letěli americké letouny?

Nad Ostravu. Když začínala bitva, tak už Ostrava byla bombardovaná. Byla tam rafinerie, kde se vyrábělo palivo s uhlím, což byl primární cíl. Američané v tu dobu vedli takzvanou bitvu o benzín a chtěli odříznout Němce od pohonných hmot. V letecké bitvě zemřelo 41 amerických letců. Někomu se prostě podařilo zachránit a někomu ne. Ze šanovské posádky přežil akorát první pilot Thayne Thomas, druhý uhořel ve vraku.

Ví se, co s Thomasem bylo dál?

Podle vyprávění pamětníků seskočil padákem. Snesl se mezi trosky a mrtvá těla, která byla rozházená po délce jednoho kilometru. Nad Šanovem se potkal s panem Šuráněm. Ptal se, kde je Slovensko. Nějak se rukama nohama domluvili, padák schovali na vůz pod seno a podařilo se mu utéct do Bánské Bystrice.

Podařilo se utéct ještě někomu?

Ano. Ještě pilotovi z letadla, které spadlo v Kašavě, a Robertu Donahue z mašiny, která spadla v Lidicích. Utekli na Slovensko, kam si pro ně Američané přijeli. Zbytek zachráněných byl vesměs zajatý.

Ví se něco o životě těch, co přežili?

Ano, o Thomasovi ano. Starosta Šanova, kterého to velmi zajímalo, mu psal. Sehnal na něj adresu a Thomas následně popsal celou misi. Jak letěli, kam letěli a nakonec to jak vyskočil, jak se potkal se Šuráněm i útěk. Ve zbytku svého života dělal leteckého instruktora na bombardérech, které lítaly v Koreji a Vietnamu. Byl dokonce přímo i tam. Dožil se hodnosti generál poručík na letecké základně v Texasu. Celý život byl pilot. Přijet do muzea však zájem neměl.

Kdo muzeum nejčastěji navštěvuje?

Rozhodně více Američané, než Češi. Každý rok děláme koncem srpna památní akci a Američané si toho opravdu váží a stále se sem vrací. Jsou to rodiny těch, kteří tu zahynuli. U pomníků je to opravdu o emocích.

Událost prý byla později potlačovaná a vůbec se o ní nemluvilo…

Ano, v době komunismu se o tom nemluvilo. Doteď se o tom nikde neučí. Jen na šanovské základní škole, ve Slavičíně a Bojkovicích. V osmdesátých letech sem jezdili lidé z ambasády klást věnce a dědina byla obšancována policajty a estébáky. Lidé, kteří stavěli pomníky na uctění památky v místech havárií, měli ze života peklo.

Jaké peklo?

Za komunistů to byla soutěž o zlatou mříž. Otec posílal dopisy přes americkou ambasádu. Přes českou poštu nemohlo nic odejít, protože ty dopisy nikdy nedorazily. Všechny tyto věci sbíral, zajímal se o událost po písemné stránce. Já jsem se o to začal zajímat až po revoluci, když otec zemřel.

Kde se vzaly všechny ty nálezy, které zde v muzeu máte?

Devadesát pět procent věcí jsou vykopané ze země. Začal jsem chodit s detektorem kovu a hledat. Převzal jsem to po otci, který ale nikde nic nekopal. Dostal nějaké věci od lidí, kteří měli něco schovaného. To byly ale pouze drobnosti.

Dá se stále ještě něco najít?

Ano, pořád. Minulý měsíc jsem našel krycí plechy z konce křídla nejznámější mašiny, která tehdy letěla.

Když takhle jdete hledat, víte kam jít, nebo náhodně zkoušíte?

Měl jsem výhodu, že jsem měl otcovy poznámky a plno adres pamětníků, kteří u toho byli a viděli to na vlastní oči. Ti mi tak mohli říct, kam to spadlo a ve kterých místech mám zhruba hledat.

Co se stalo s těmi mrtvými?

V bitvě zahynulo 41 letců a 28 lidí z posádek ze Šanova, Krnova, Vyškovce. Všichni byli společně pohřbení ve společném hrobě ve Slavičíně. Byl to největší hrob na území Československa.

Říkal jste, že vás navštěvují hlavně Američané. Navštěvují vás i jiní lidé?

Ano, různí turisté. Za rok muzeum navštíví 600 až 700 lidí. Jsem rád, že to lidé konečně začali chápat jako regionální událost, že se to doopravdy stalo a nedá se to zamluvit. Stále je ale muzeum známější více v Americe než u nás.

Byla tady například dcera Richarda Hartmana. Narodila se šest dní po tom, co tady zemřel. U těch pomníků je to vždy hodně o citech. Jednou jsme tu měli i německého stíhače, který se bitvy zúčastnil.

Jaký měl on poté život?

Řekl nám, že pro něj válka skončila už v roce 1945. Měl s manželkou mlékárnu. Byl velice seriózní, a když zjistil, že nás to zajímá po historické stránce, dal nám knihy, které napsal, a různé dokumenty. Ty chlapce pouze učil létat.

Sám tedy nelétal?

Do roku 1944 ne. Stáhli ho až v únoru, protože už neměli žádné lidi do letadel. Na konci roku 1945 v letadlech seděli už jen samí šestnáctiletí chlapci, kteří měli dvě hodiny startu. S návratem se nepočítalo. Sám nám říkal, že přežil jen díky tomu, že uměl létat a měl zkušenosti. Ostatní lítali, dokud nepadli. Američané to měli jinak. Létali mise. Když to přežili, vrátili se domů a nastoupil za ně někdo jiný. Němci lítali do roztrhání těla.

Na co jste nejvíce pyšný, že tady v muzeu máte?

Nedávno jsem tu měl amatérského historika z Prahy, který přišel se zajímavou myšlenkou, že každý kus je jedinečný, protože žádný jiný není. A je to tak. Mám tu spoustu věcí a všechny mají svou hodnotu. Hledám stále. Jezdí za mnou i kluci ze Slovenska, protože u nich hledat nemůžou.

Jak je to možné?

Na Slovensku je to zakázané. Od roku 2011 mají utrum a je to pojištěné do roku 2046. Národní bohatství Slovenského štátu. Jak někoho chytnou s detektorem, jde do basy. Nedej bože, když u něj něco najdou. Za rezavou patronu by šel sedět na dva roky. S tím problém nemám, já jsem oficiálně muzeum.

Když něco najdete, musíte to někam hlásit?

Nemusím. Kdyby stát chtěl, tak už si to dávno vyhledal sám. Navíc, na každé věci je napsané Made in USA, takže tak to vidím já.

Čí to byl nápad muzeum založit?

Začalo to v roce 2004. Byl jsem v Šanově hledat. Když jsem se vracel, stavil jsem se ve Slavičíně a chtěl nějaké dokumenty, mapy a podobně. Zkrátka jestli na úřadě nemají něco zajímavého. Tak jsme se spolu začali bavit a na úřadě je napadlo, jestli bych nechtěl udělat výstavu k šedesátému výročí. Toho jsem se chytl a výstavu udělal.

U výstavy to ale nezůstalo.

Ne. Přijel Loy Dickinson, což je také významná osobnost. Schovával se tady u jedné rodiny dva dny, takže sem občas jezdí jako vyjádření úcty. Viděl vrtule z jejich mašiny, fotografie, jak se věci vykopávají a dostalo ho to. Když to viděl, chtěl založit muzeum. Takže to byl jeho nápad, který jsem následně zrealizoval. Musel jsem obejít různá města, vesnice a nikde se jim do toho moc nechtělo. Až starosta Šanova mi řekl: Ano, jdeme do toho.

S vybudováním muzea vám tedy pomohl?

Ano. Nejdříve bylo ve školce, kde je dnes penzion. Potom jsem dostal tenhle domek, který má s Amerikou taky hodně společného. Původní majitelé odjeli roku 1936 do Ameriky za prací, aby si po návratu mohli koupit pole, kus lesa a tak, ale už se nikdy nevrátili. Jsem za tyhle prostory rád. Má to úplně jinou atmosféru a líbí se mi, jak je vše navzájem propletené.

