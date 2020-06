Bar, tunel, socha? Víme, co vzniká na travnatém prostranství pod Tržnicí

Benzínka, bar Modrá ústřice, tunel, odvodnění podchodu nebo dvacet metrů vysoká socha hejtmana. I takové odpovědi padaly v diskuzi na facebookovém profilu Co mě štve ve Zlíně na otázku, co že to vlastně vzniká na travnatém prostranství pod budovou Tržnice na náměstí Práce ve Zlíně.

Oprava havárie teplovodu na náměstí Práce ve Zlíně. | Foto: Deník / Jana Zavadilová