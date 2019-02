SLOVÁCKO - Celkem 94 snímků se letos přihlásilo do soutěže dvaatřicátého ročníku festivalu Týká se to také tebe. Ten vypukne už v pondělí. Po celý týden se budou moci zájemci účastnit řady zajímavých seminářů, besed a výstav s ekologickou tematikou.

Cílem akce je upozornit lidi na filmová a televizní díla, která se zabývají ekologickými stránkami dnešního světa. Kromě snímků z Polska, Slovenska, Makedonie, Estonska, Španělska, Portugalska, Německa nebo Jihoafrické republiky se představí také nejlepší projekty z letošního Světového festivalu filmů o parcích z partnerského města Sondrio v Itálii. „Jedná se o padesátiminutové dokumenty, které budou mít diváci možnost zhlédnout v televizi nejdříve za rok nebo za dva,“ prozradila překladatelka filmů Lea Slováčková.

Filmová soutěž je rozdělena do kategorie amatérské a profesionální. „Nejlepší amatérský film obdrží Velkou cenu, nejlepší amatérský zahraniční film Cenu města Uherského Brodu a další cenu věnuje Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení,“ vyjmenovala Monika Týznerová z pořádajícího Klubu kultury.

Profesionálové si zasoutěží o Cenu Josefa Velka, ceny ministerstva životního prostředí a Cenu hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše, který nad festivalem letos převzal záštitu. Do devětadvacátého ročníku filmařské soutěže se letos přihlásilo více než třicet autorů. Ti mohou přispívat do tří tematických okruhů, a to Chráněné prvky naší přírody, Ochrana a tvorba životního prostředí a Památky pro současnost. Vítězům této soutěže budou předány ceny příští sobotu v deset hodin.

Jedním z pravidelných soutěžících je také fotograf a ekolog Lubomír Pospěch, který se soustřeďuje především na oblast Bílých Karpat. „Festivalu se účastním se letos asi po desáté. Každoročně přispívám třiceti nebo čtyřiceti snímky. Letos jsem opět nafotil zvířata v naší republice, krajinu v oblasti Bílých Karpat a v létě jsem zdokumentoval také architekturu na českých zámcích,“ prozradil Pospěch s tím, že se soutěží účastní i jeho syn Alexandr. Ten letos soutěží popáté a vloni dokonce získal první místo.