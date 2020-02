Tunel v centru města? Město zadá studii proveditelnosti

Až osmnáct tisíc vozidel by mohlo denně projet novým tunelem v centru Zlína. Tím by se podle zlínských radních zklidnila doprava v centru krajského města. Zhruba kilometrový úsek by byl zahlouben u Městského divadla a ústil by u 21. budovy.

Předpokládaná trasa. Kvůli ulehčení dopravy ve městě, zvažují zlínští radní vybudování tunelu na nejfrekventovanější trase v centru. Dole ilustrační snímky tunelů v San Rafael a San Jose. | Foto: město Zlín

Na komunikaci nad ním by podle plánů radnice převážně jezdily prostředky MHD. Toto řešení, vyplývající ze současného generelu dopravy, vychází podle vedení zlínské radnice jako nejlepší. Proto se město rozhodlo zadat studii proveditelnosti, která prokáže, jak reálné tyto plány mohou být. Čížek: Je to nejvýhodnější řešení „Přestože se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhodnější z posuzovaných asi 10 variant. Jakmile se prokáže, že je stavbu možné vybudovat, a budeme znát přibližný rozpočet na stavbu hloubeného tunelu, je potřeba začít vyjednávat se státem o spolufinancování a pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace,“ představil dál tuto variantu radní pro dopravu Michal Čížek. Vyhotovení studie proveditelnosti má dle informací Michala Čížka vyjít na dva miliony korun bez DPH. Studie má mimo jiné prověřit prostorové vedení stavby, jejíž nedílnou součástí bude také návrh úprav povrchového řešení všech druhů dopravy v místech pěších tras, komunikace, cyklostezek i odstavných a parkovacích ploch v rozsahu podle zadání. Současně má zmapovat nároky na přeložky inženýrských sítí, výstavbu souvisejících inženýrských objektů jako je odvodnění, požární zabezpečení, vzduchotechnika uvnitř tunelu, únikové cesty a jiné body. ZLIN AIRCRAFT provozoval lakovnu v rozporu se zákonem. Dostal pokutu 120 tisíc Přečíst článek › Vlak srazil mladého muže. Moc chybíš, píší kamarádi Přečíst článek ›

