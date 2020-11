„Do letošního ročníku lidé přihlásili 34 návrhů, z nichž pouze šest bylo zamítnuto z důvodu nesplnění pravidel. Všechny návrhy si lze podrobně prohlédnout na webu www.tvorimezlin.cz.

Letošní novinkou je možnost hlasování formou aplikace Mobilní rozhlas. Věřím, že se do hlasování zapojí co nejvíce lidí,“ řekla zlínská radní Jana Bazelová.

Hlasovat lze až do 6. prosince a zapojit se mohou jak stálí obyvatelé Zlína, tak lidé, kteří ve městě bydlí kvůli práci či studiu, ale nemají trvalé bydliště. Hlasovat se může od 18 let, malé i velké projekty mají svou samostatnou anketu. V každé anketě lidé mohou hlasovat pouze jednou, pořadatelé to ověří unikátním kódem zaslaným na mobilní telefon.

Zapojit se ale mohou i lidé bez přístupu k internetu nebo mobilního telefonu. V těchto případech se bude hlasovat v Městském a turistickém informačním centru na radnici nebo v kancelářích místních částí, včetně kanceláří vnitřního Zlína.

Hlasovat bude možné i pro více projektů. Lze udělit až dva pozitivní a jeden negativní hlas pro takzvaně velké projekty a tři pozitivní a jeden záporný hlasy pro menší projekty.

Pro udělení negativního hlasu je zapotřebí nejprve udělit dva hlasy kladné, hlasovací aplikace každopádně lidem umožní udělení jen tolika bodů, kolik dovolují pravidla. Výsledky budou známé 22. prosince.