Zlín /ROZHOVOR/ - Ve zlínské zoo se letos v létě po více než čtvrtstoletí podařilo odchovat mláďata tygra ussurijského.

V Zoo Lešná Zlín představili trojici tygřat | Foto: Radek Valerián

Jedním z těch, který celou významnou událost prožíval, byl i sedmačtyřice­tiletý Vlastimil Ždánský. Tento ošetřovatel pracuje v zoo už pětadvacet let, z toho šest se stará přímo o tygry.

Jak byste tygra charakterizoval?

O tygrech se říká, že je z koček nejinteligentnější. To můžu ze své zkušenosti potvrdit. Jsou to osobnosti. Lev je společenštější, ale hloupější. Tygr je plachý, ale přemýšlivý. Dumá nad tím, jak třeba získat potravu.

Na kolik si vaše tygřice připustí šlověka k tělu?

Náš tygr je obří kočka, která se sice narodila v zajetí, ale nebyla odchovaná uměle, takže se k ní nedá jít. Je ale třeba možné přiblížit se k pletivu tak na metr. Teď když měla mláďata, tak mě ale nepustila ani tam. Ale poznává ty lidi, co se o ni starají. Má k nim důvěru a pustí je blíž. Úplně cizího člověka by nepustila ani na ten metr.

A co mláďata?

Tygřata byla plachá. Dlouho byla jen v kotci. Bála se. Ze začátku byla strašně opatrná. Teď už jsou ale docela drzá, víc než tygřice. Přijdou i k pletivu a člověk si na ně může i sáhnout.

Takže jste si je už hladil?

Nedá se říct, že by to bylo hlazení, protože oni mají zvláštní způsob hry. Oni by po vás šmátli nebo by vás kousli a mohli by i ublížit, takže jsem se spíš jen dotýkal čumáčku nebo packy.

Pokud se tygr rozčílí, nebo ztratí důvěru, čím se dá uklidnit?

No, když přepísknete hranici, tak se nedá uklidnit ničím. Dokud se nevyřádí. Právě v těch stísněných prostorách nemá ani možnost úniku. Třeba v přírodě by vyklidil pole, pro něho jsme totiž taky docela silní predátoři. Tady už není cesty zpět. Bránil by se do posledního okamžiku a pro člověka by to mělo fatální následky, kdyby ho dostal.

Stalo se vám někdy, že by už na vás tygr zaútočil?

Tygřice, když měla koťata v prvních dnech, co s nimi opustila kotec, tak byla agresivnější. Zvlášť se to zhoršilo, když jsme stěhovali samce pryč.

Koťata jsou teď ještě celkem malá. Kdy dosáhnou té hranice, že už by byla schopna člověku ublížit?

Teď je jim pět měsíců, v tomto věku bychom ho ještě zpacifikovali. Kolem roku by myslím už formou hry dokázali člověka zabít. Ale takový ten obraný útok začnou používat až kolem dvou let života, kdy se osamostatňují.

A jak to mají s jídlem? Jak často a čím je krmíte?

Krmí se jednou denně. I v přírodě to mají tak. Tato pětiměsíční mláďata sežerou asi kilo hovězího masa. Dospělá samice pak sežere pět až sedm kilo čistého masa denně.

Nechybí jim lov?

Určitě jim chybí, ale oni to nahrazují takovým tím hraním. Třeba ta tygřátka se navzájem loví. Pořád si hrají, kočkují se. Nezahálejí ani dospělí. Hodně chodí. Právě proto jsou i tygří výběhy v zoologických zahradách větší.

Dlouho se vám nedařilo tygry odchovat a teď hned tři mláďata. Jaký je klíč k úspěchu?

Tak určitě je to tím, že už je samička zkušenější. Ty první porody se většinou ani v přírodě nepodaří. Přispělo k tomu i to, že jsme zachovali naprostý klid, že jsme vše zatemnili, sledovali jsme vevnitř instalované kamery, tak jsme je nemuseli rušit.

Jaký jste měl pocit, když jste se dozvěděli, že je samice v očekávání?

Nejdřív jsme si to moc přáli, pak už jsme to poznávali, ale pořád jsme neměli jistotu. Když jsme to zjistili, měli jsme z toho strašnou radost. Jen jsme se obávali, že to dopadne podobně jako v předchozích případech, kdy je odvrhla a mláďata zemřela. Dobrá zpráva byla, že je po porodu nikdy nesežrala. A když jsme teď týden po porodu viděli na kameře vitální mláďata, tak jsme měli obří radost.

Mají už tygříci nějaká jména?

Zatím ještě jména nemají.

A nějaké pracovní názvy?

Ne, nevoláme na ně nijak.

Jak dlouho ještě mladí tygři v zoo zůstanou?

Asi do dvou let. V této době i v přírodě odcházejí od matky. Na žádost koordinátora chovu tygrů by mohl odejít i dřív.

Co s nimi bude poté?

Zapojí se dochovu v jiných evropských, možná i světových zoologických zahrad.

Budete mít i po jejich odchodu o tygřících nějaké zprávy?

Ano buď přes telefon, nebo na internetu. Vydávají se také každoročně zprávy těchto chovů. Můžeme sledovat jak se mají, zda jsou po nich nějaká mláďata. Bohužel jsou i smutné zprávy, že zvíře umře.

Co byste malým tygříkům popřál do budoucího života?

No já bych jim přál volnost, ale to bohužel není možné. Takže nějakou skvělou renovovanou zahradu, aby na nich byli ošetřovatelé hodní a aby měli spoustu potomků.