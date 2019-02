Bělov, Otrokovice – Bezpečnost chodců, cyklistů i řidičů. Ta leží už roky na srdci lidem v Bělově, rádi by proto viděli chodník či cyklostezku spojující obec s blízkými Otrokovicemi. Po letech plánování a necelé dvacítce dopravních nehod během uplynulých pěti let, přičemž pár jich skončilo smrtelným zraněním, se konečně něco začíná dít.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adam Hrbáč

„Přes zimu a počátkem příštího roku se chceme věnovat přípravě projektu na stavbu cyklostezky, a to tak, aby byl nachystaný do konce května. Samozřejmě chceme žádat o dotace," plánuje starosta Bělova Jiří Přecechtěl, který si zatím netroufá odhadnout celkové náklady.

O nutnosti výstavby je však přesvědčený, je podle něj potřeba zvýšit bezpečnost všech.

„Úsek mezi námi a Otrokovicemi je poměrně hodně frekventovaný chodci, hlavně těmi z města," zdůrazňuje.

Připomíná také více než dva roky starou nehodu, při níž školák z blízkých Kvasic chtěl ukázat vysvědčení babičce v Otrokovicích.

Domů se už nevrátil, smetlo jej ve zmíněném rizikovém úseku auto.

Řešením tak bude nový zhruba 230 metrů dlouhý úsek cyklostezky, která poslouží nejen primárně cyklistům, ale právě též pěším. Konkrétně vznikne v místě od jezu až po kamenolom poblíž Bělova.

„Kopnout do země by se mohlo poprvé konečně s koncem roku 2017. Jsme rádi, že už nejsme jen ve fázi plánování, ale přecházíme ke konkrétnímu projektu," podotýká šéf bělovské radnice.

Rizikovým úsekem denně projíždí například Alena Krejčířová z Nové Dědiny na Kroměřížsku, která pracuje coby zástupkyně ředitelky otrokovického SENIORu. Kvůli bezpečnosti své i pěších by tam chodník uvítala. „Budu jen ráda, nevidím žádný důvod, proč by tam neměl být," říká z pohledu řidičky Alena Krejčířová.

Stejný názor má také Zdeňka Daňková z Bělova. „Bylo by to super, kdyby tam vznikl chodník, a to včetně osvětlení. Teď to tam pro pěší není vůbec bezpečné," míní Zdeňka Daňková.

Bezpečná spojnice pro pěší i cyklisty by měla být hotová do konce volebního období v roce 2018. Bělovská radnice také zvažuje požádat o peněžní příspěvek a spolupráci při stavbě tu otrokovickou.

„Město každopádně záměr obce, který zvýší bezpečnost chodců, podporuje. Zatím je to ale jen záležitost čistě Bělova, uvidíme teprve, zda se na nás nějak obrátí," dodává za otrokovickou radnici Milan Štábl z odboru rozvoje a správy majetku.