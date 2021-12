„V případě kolegy Čunka mě to nepřekvapuje. Takhle se politika nedělá. Spíše se ptám: proč až teď, jaký to má důvod a záměr?“ reagoval Holiš. Deníku dnes řekl, že pokud to bude potřeba, je připravený se obhájit.

Čunek o trestním oznámení informoval na svém Facebooku. Podle exhejtmana současné vedení kraje v čele s Holišem lže o ceně stavby původně plánované nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích.

„Rozhodl jsem se proto podat trestní oznámení na hejtmana Radima Holiše, který prohlašuje, že nová nemocnice by ještě před zdražením stála 15 miliard, místo původních 8 miliard korun,“ vysvětlil Čunek.

Čunek podává trestní oznámení na hejtmana Holiše kvůli nové nemocnici

Holiš: Jsem stavař, své výroky obhájím

Podle bývalého hejtmana navíc vedení kraje nijak nevysvětlilo, jak k patnáctimiliardové sumě přišlo, zatímco částku 8 miliard spočítaly čtyři renomované kanceláře, které zvítězily v soutěži na projekt.

„Jsem vystudovaný stavař a dlouhá léta jsem v tomto oboru působil. Proto si dovolím tvrdit, že se v této problematice orientuji. Stojím si za svými výroky a pokud na to dojde, obhájím je,“ opáčil Radim Holiš.

Ve skutečnosti by podle Holišových slov projekt nové nemocnice Zlínský kraj „bolel“ ještě dlouhé roky i při osmi miliardách, které zmiňuje bývalý hejtman.

„Bohužel zapomíná dodat, jaká je nyní realita a jaká by byla cena dnes,“ podotkl Holiš.

Nová nemocnice? V příštích 10 letech těžko

Zopakoval, že za stávajících ekonomických podmínek by znamenala výstavba nové nemocnice už při nákladech 8 miliard korun, které deklarovalo minulé vedení kraje, do pěti let bankrot.

„Nebyl by sice vyhlášen konkurs, ale kraj by byl zadlužený, spláceli bychom vysoké úvěry a chyběly by nám peníze nejen na běžný provoz, ale současně bychom neměli finance na rozvoj a nové investice. S výstavbou nové nemocnice bychom měli v roce 2025 deficit v rozpočtu 7 miliard korun,“ řekl Holiš.

Zamýšlená výstavba nové krajské nemocnice v Malenovicích je dlouhodobě předmětem politických rozepří a diskuzí. Byla také hlavním tématem posledních krajských voleb.

V současné době zůstává v krajských plánech v podobě takzvaného investičního záměru do roku 2040. V září o tom rozhodli krajští zastupitelé. Není tedy vyloučené, že se kraj k projektu znovu vrátí. V nejbližších době to ale nehrozí.

„Jsem realista a dle mého nebude možné novou nemocnici postavit v následujících deseti letech,“ odhadl hejtman Radim Holiš.