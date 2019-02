Lipová – Nevybuchlý granát našli v neděli 27. prosince odpoledne hledači cenností s detektory u Lipové na Slavičínsku. Svůj nebezpečný nález ohlásili neprodleně policii. Ta ihned na místo povolala muničního experta z Brna.

Původ granátu v neděli nebyl jasný. „Pochází z druhé světové války, ale přesnější informace sdělí až přivolaný expert. Nález ohledá a určí způsob likvidace,“ uvedla včera ve večerních hodinách mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Desítky let starou munici zřejmě u Lipové mohla zanechat rumunská armáda v posledním roce války. „Ta šla od Slavičína přes Lipovou směrem na Loučku,“ uvedl slavičínský znalec vojenské historie Ladislav Slámečka.

Dodal, že nevybuchlý granát je i po dlouhých letech v zemi stále nebezpečný. „On si tu svou účinnost stále udržuje. Chodit s detektorem je vlastně takový adrenalinový sport, protože jak granáty, tak i miny jsou opravdu nebezpečné,“ řekl Slámečka.

Přidal i jeden příklad z nedalekých Biskupic. „U této obce spadlo za války rumunské letadlo a taky tam zůstala nevybuchlá munice. Když to pyrotechnici před třemi lety likvidovali, to byly opravdu velké rány. Ta výbušnina má stále sílu,“ poznamenal historik.

V jím zmiňovaném případě musel pyrotechnik odpálit dvě pumy ze spadlého rumunského letadla, které se našly zhruba půl metru pod zemí.

Výbuch tehdy vyzvedl zeminu až do výše sto metrů, ale nezpůsobil žádné komplikace. Policie ale varovala všechny, kteří by se mohli dostat do kontaktu s podobným nálezem, aby to ihned oznámili na tísňovou linku.

„Lidé by si měli uvědomit rizika, která jim hrozí při neodborné manipulaci s nevybuchlou municí,“ upozornila tehdejší mluvčí zlínské policie Lucie Javoříková.