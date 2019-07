Dorty pekla už dříve s maminkou pro rodinu. První dort ve stylu takzvaných „nahých“, které dělá teď, upekla před třemi lety.

„Nahé dorty byly naprostou novinkou. Moc se mi to líbilo a chtěla jsem to zkusit. Tak jsem jeden upekla a byl to asi nejhezčí dort, který jsem kdy vytvořila. Byla to náhoda, ale byl krásně rovný a všem se líbil. Tak jsem se do toho pustila naplno,“ vypráví Nikol Nováková.

Neučila se na cukrářské škole ani nikdy nepodstoupila žádný kurz.

„Učila jsem se úplně sama. Nepřijde mi to složité. Člověk si může přečíst rady na internetu. Já sleduji hodně videí. Například se dívám i na španělské videa. Absolutně nic jim nerozumím, ale to člověk nepotřebuje. Stačí když vidím, co dělají,“ popisuje Nikol způsob, jak se učí.

Díky instagramovému účtu s názvem by.nikol ji oslovují lidé s objednávkami pro dorty, ale také podniky, které si přejí, aby pro ně pekla.

„Dostala jsem dokonce nabídku na plný úvazek v Brně. Paní mi slibovala hory doly, ale musela jsem to odmítnout. Studuji mikrobiologii v Brně a skloubit pečení s přípravou do školy je náročné, ale dá se to zvládnout,“ říká studentka.

Výzkum mě naplňuje více

V budoucnu si chce Nikol otevřít vlastní provozovnu. Stát se cukrářkou na plný úvazek však nechce.

„Dělám to proto, že mě to opravdu moc baví. Každý můj dort je originál a snažím se splnit zákazníkům jejich přání,“ svěřuje se Nikol Nováková. Toho, že by v budoucnu nedokázala péct i při práci, se nebojí.

„Když to zvládám při studiu a dojíždění, nebojím se, že bych to nezvládala potom. Je také možnost pracovat v laboratoři jen na poloviční úvazek. Momentálně jsem ve fázi, kdy mě výzkum naplňuje více. Pečení je pro mě koníčkem,“ popisuje studentka své plány.

Do svých dortů chce vždy vkládat něco ze sebe.

„Dělám převážně vysoké dorty. Mnoho lidí je nepeče, protože je to s nimi komplikované. Špatně se krájí, ale jsou krásné, moderní, a to mám ráda. Nejsem zastánce potahovací hmoty. Ta už trendy není a mnoha lidem ani nechutná. Většinou ji shodí a nesní,“ říká Nikol Nováková.

Nejlepší zpětnou vazbou jsou pro ni reakce lidí. „Nedávno mi napsala nevěsta hned druhý den po svatbě v šest ráno, že byli všichni velmi spokojení. Z toho jsem byla nadšená. Člověk je vždy rochu nervózní, ale tohle je ta nejlepší odměna,“ usmívá se Nikol.

Autorka: Karolína Machů