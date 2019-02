Zlínsko - Čerstvou zkušenost s volbami mají stovky nezletilých studentů napříč krajem: v rámci projektu Studentské volby zkusili volit reálné kandidáty do krajských voleb. Výsledky jsou podle Karla Strachoty, ředitele pořádajícího vzdělávacího programu Jeden svět na školách, značně znepokojivé.

Ilustrační foto | Foto: Deník

„Je až alarmující, že třetina studentů upřednostnila extremistické strany. Nejvíce hlasů získala strana Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Na čtvrtém místě se umístila Strana zdravého rozumu ne ilegální migraci peníze raději pro naše lidi," informoval Karel Strachota.

Při hlasování podle něj hrál zřejmě zásadní roli fakt, že česká společnost je prostoupena strachem z migrační krize. Na druhém místě se umístilo ANO 2011, na třetím TOP 09, obě strany se mezi studenty těší oblibě.

První zkušenost s volbami má například Sabina Vojkůvková, studentka 3. ročníku zlínské Obchodní akademie Tomáše Bati.

„I když jsme se spolužáky napříč ročníky stejná generace, jsme každý jiný. Překvapily mě názory ostatních. Vzhledem k tomu, co se děje ve světě s uprchlíky, někteří volili pravici. Jiní se zase přiklonili ke komunistům. Na debatě předcházející volbám bylo krásně vidět, jak má každý jiný názor," řekla Sabina. Podílela se rovněž na organizaci voleb.

„Udělaly jsme si vlastní volební urnu se znakem studentských voleb, připravily zástěnu, vlajku a volební lístky s reálnými stranami. Volilo se za zástěnou. Vypadalo to jako u skutečných voleb," popsala.

Prostřednictvím studentských voleb konaných v úterý a ve středu studenti na výsledku těch skutečných říjnových krajských voleb nic nezmění. Poprvé si ale přičichli k politice a volebnímu dění.

„Vyzkoušet si volby mohli všichni od patnácti let, tedy i žáci prvních ročníků. Sotva přišli ze základní školy, ještě vyjukaní, a už si mohli vyzkoušet, jak to vypadá u volební komise. Maličko nahlédli do politického dění," vysvětlila přednosti akce profesorka Olga Šilová.

Hlavním důvodem, proč se zlínská obchodní akademie, stejně jako několik dalších škol, zapojila, byl podle ní fakt, že mladí nejsou dost aktivní. „Když tomu nerozumí, nikdy k volbám nepůjdou," podotkla profesorka.

Odvolit přišlo 155 studentů ze 450. „Díky studentským volbám dostali svou první lekci politiky, která je mohla nastartovat do občanského života," zhodnotila Sylva Holíková ze zlínské střední průmyslové školy polytechnické centra odborné přípravy.