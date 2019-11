Podle vyjádření krajského radního pro oblast školství a poslance Parlamentu České republiky Petra Gazdíka o případném uzavření školy kde jejich dítě studuje, se rodiče dozví pravděpodobně v úterý večer.

„Až v úterý večer budou řešit, kde bude následující den jejich dítě,“ komentoval Petr Gazdík.

Ten v pondělí odpoledne připomněl, že kraj přesné počty škol které se uzavřou úplně nezná.

„V tuto chvíli nevíme, kolik škol se kvůli stávce uzavře. To je jedna z věcí, kterou vyčítáme odborům,“ komentoval stav před stávkou krajský radní s tím, že odbory měly dát vědět tyto počty mnohem dřív.

Postup odborářů proto označil za nevhodný.

Podle Pavla Štěpána z krajské organizace odborového školství, se do středeční stávky učitelů přihlásilo v kraji mnoho škol. To, že kraj o tom nemá informace rozporoval.

„Není možné, aby kraj tyto informace neměl. Počet škol přihlášených do stávky v celém Zlínském kraji však odmítl Štěpán uvést.

„Nechci ovlivňovat rozhodnutí škol. To je to zcela na nich, zda do stávky půjdou nebo ne. Jejich počet mě ale překvapil,“ doplnil.

V pondělí tak byly známy zatím jen dílčí informace. Školy však v průběhu pondělního večera informaci oznamovaly na svých webech a také lze očekávat, že ji sdělí rodičům prostřednictvím žáků.

Školy, které již oznámily, zda se připojí ke stávce, či nikoli:

ZLÍN:

Základní škola E. Zátopka: ředitelské volno;

3. ZŠ Slovenská: uzavřena;

ZŠ Komenského I.: běžný provoz;

ZŠ Komenského II.: uzavřena (první stupeň omezeně);

ZŠ Křiby: běžný provoz

VSETÍN:

ZŠ Rokytnice: uzavřena;

ZŠ Ohrada: běžný provoz;

ZŠ Luh: běžný provoz;

ZŠ Trávníky: uzavřena

KROMĚŘÍŽ:

Všechny ZŠ ve městě: běžný provoz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

ZŠ Jarošov: uzavřena

OBCE:

ZŠ Mánesova, Otrokovice: běžný provoz

ZŠ Halenkovice: běžný provoz;

ZŠ a MŠ Újezd: běžný provoz;

ZŠ Spytihněv: běžný provoz;

ZŠ Slušovice: běžný provoz;

ZŠ Tlumačov: běžný provoz;

ZŠ Vizovice: ředitelské volno;

ZŠ Valašská Polanka: běžný provoz;

ZŠ Pod Vinohrady,

Uh. Brod: běžný provoz;

ZŠ Pohořelice: běžný provoz;

ZŠ Mysločovice: běžný provoz;

ZŠ a MŠ Kašava: uzavřena.