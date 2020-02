Na výskyt nakažlivých chorob a epidemií jsou připraveny pandemické plány. Řídí se jimi i ve Zlínském kraji.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Zavřené vybrané školy, povinné roušky na pracovištích, provizorní karanténní pracoviště. Tak by to mohlo vypadat v regionu, pokud by bylo nakaženo novým a nebezpečným koronavirem během 9 až 15 týdnů od začátku pandemie přibližně 30% populace.