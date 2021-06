Výsledky zpracovává analytická agentura Datank, která hodnotí všechny obce s rozšířenou působností v České republice. Uherské Hradiště má podle ní velmi vysoký podíl podnikajících osob v přepočtu na ekonomicky aktivní obyvatelstvo, a také třeba nejvyšší počet dokončených bytů na 1 000 obyvatel.

„Prvenství v kraji jsme dokázali obhájit a to je pro mě signálem, že to není nahodilá věc, že je to trend. Poděkovat musím samozřejmě podnikatelům, kteří v našem městě podnikají,“ kometoval výsledky starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha.

Rožnov v projektu obstál především v testu elektronické komunikace, v němž se ověřuje včasnost a kvalita odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. Bronz pak bere Holešov, i díky tomu, že podíl dlouhodobě nezaměstnaných je zde vůbec nejnižší, přitom lidí výrazně přibývá, také daň z nemovitosti je v Holešově na nejnižší úrovni.