„V rámci badatelské výuky ve škole vytvoříme dva týmy. Jeden přírodovědný pod vedením učitelky Martiny Plačkové a druhý historický pod vedením učitele Petra Kočíře, které se budou na výzkumu podílet,“ vysvětluje ředitel školy Jan Vorba, jenž je iniciátorem projektu.

Výzkumem žáky provede odborná asistentka Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno Miriam Nývltová Fišáková. Žáci mají za úkol jednotlivé etapy odborného výzkumu mapovat.

„Analýza kosterních pozůstatků dost připomíná práci kriminalisty. Je to detektivní činnost, kdy krůček po krůčku zjišťujete „pachatele“ nebo jméno oběti. Trošku si tak hrajete na detektivy v oborech historie, antropologie nebo archeologie,“ naznačuje Miriam Nývltová Fišáková.

Starší, než se původně zdálo

Záhy bere za své původní úvaha Jana Vorby, že by mohlo jít o zesnulého německého vojáka z období druhé světové války.

„Podle toho, co tvrdí nejrůznější odborníci, že ta kostra je daleko starší, než ze 20. století, tak to pravděpodobně nebude německý voják. Může být snad ze století 19. nebo ještě starší. Tady chybí kus nohy, tady kus ruky, tady chybí klíční kost,“ popisuje Jan Vorba.

Možná lidský skelet pochází z roku 1913, kdy škola vznikla.

„Tak dlouhatánskou dobu se podle ní učí celé generace dětí. Učitelé v kabinetě přírodopisu si ji předávali a třeba o tom, že jde o skutečnou lidskou kostru, ani nevěděli, nebo to zjistili úplně náhodou jako já,“ dodává Vorba.

Možná nepatří jednomu člověku

Miriam Nývltová Fišáková má při pohledu na zmiňované kosti za to, že určitě nepocházejí z jednoho jedince.

„To tak často bývá, že do škol šlo tak trochu to, co zbylo, anebo se zkombinovaly kosti ze dvou koster, které tam zrovna měli. I v muzeích to často bývá podobné, že jsou kostry zvířat složené z více jedinců. Podobně se to dělalo u učebních pomůcek ve školách,“ poznamenává specialistka.

Ona i oba týmy školáků právě stojí na samotném začátku výzkumu.

„Zjistíme, kdy ten člověk žil a kdy zemřel, co jedl, jakými trpěl nemocemi i z jakého etnika ty kosti pocházejí, jestli to byl Slovan nebo Germán. Jsem překvapený, co se dá moderními metodami z takovýchto fragmentů zjistit,“ podotkl ředitel školy.

Výzkum má trvat celý rok.

Identikit za rok

„Vytvoříme identikit toho člověka a za rok slavnostně odhalíme, jak vypadal, což je úplně neuvěřitelné, vědět, kdo to byl,“ naznačuje Jan Vorba.

Pokud výzkum neodhalí identitu dotyčného, aby se pozůstatky mohly předat potomkům, tak se podle Vorby důstojně pohřbí v Uherském Hradišti.

Na projektu bude spolupracovat i Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. I tam už mají plán, čím projekt obohatit.

„Specializovaný edukační program archeologů, konzervátorů a restaurátorů Slováckého muzea by mohl školáky provést od archeologického výzkumu, jakým způsobem se dělá, jak se kosterní pozůstatky vyzvedávají ze země, jak se přenášejí do laboratoří a získává z nich co nejvíce informací. Až po způsob uchování, konzervace a následného uložení,“ poodhalil na zahajovací konferenci projektu roli Slováckého muzea jeho ředitel Ivo Frolec.

Kostru podle Miriam Nývltové Fišákové čeká antropologické zkoumání i za pomoci dalších metod, jako jsou izotopové a genetické analýzy.

„Po všech stránkách půjde pro školáky o velký přínos, a to i kdyby se třeba nakonec nepodařilo zjistit, o koho se jedná,“ uzavřela Miriam Nývltová Fišáková.

