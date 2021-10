„Zprovoznění křižovatky Vodní pro silniční provoz považuji za velmi důležité, aby se zlepšila složitá dopravní situace v centru Zlína. Úplná uzavírka Vodní dopravu značně komplikovala, bylo to však nezbytné pro realizaci stavby. Doprava v této části města bude nyní plynulejší a okružní křižovatka pro řidiče bezpečnější než dřívější přímé křížení ulic,“ řekl zlínský radní pro dopravu Michal Čížek.

Předpokládá se, že až do konce listopadu bude stavební firma dále pracovat na likvidaci provizorní panelové vozovky, na výstavbě chodníků, terénních úpravách a výsadbě stromů. Termín dokončení celé stavby je stanoven na 30. listopadu 2021.

Nová okružní křižovatka, která usnadní automobilistům výjezd na Vodní z vedlejších ulic Bartošova a Trávník, ještě není zcela dokončena a dostává se do předčasného užívání pro silniční provoz.

Stavba nové okružní křižovatky Vodní – Bartošova – Trávník ve Zlíně se dostává do fáze, kdy může začít sloužit motoristům. Od začátku října mohou automobily opět projíždět Vodní ulicí. V exponovaném prostoru v centru krajského města tak skončila čtyřměsíční úplná uzavírka. Na svou původní trasu se vrací taktéž autobusová linka MHD č. 38.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.