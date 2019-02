LUHAČOVICE - Experti UNESCO přijedou v následujících dvanácti měsících posoudit, zda se lázeňské stavby v Luhačovicích mohou stát součástí Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví. Rozhodla o tom minulý týden na Novém Zélandě hodnotící komise. Experti dorazí do města minimálně dvakrát – jednou oficiálně, podruhé už potají.

Luhačovice. | Foto: DENÍK/repro

„Odborníci provádějí expertní šetření přímo na místě, z něhož vypracují odborný posudek. Hrozbu mohou představovat především „tajní agenti“, kteří si mnohdy všimnou třeba i nepořádku kolem přeplněné popelnice,“ varoval tajemník pro UNESCO na ministerstvu kultury Michal Beneš.

Zatím největší překážku v zapsání na seznam představuje kamionová doprava v centru města. Radnice ve spolupráci s dalšími institucemi hledá řešení, jak průjezdu kamionů zabránit. „Připravujeme proto objízdné trasy,“ řekl mluvčí krajského úřadu Patrik Kamas. O nich by se mělo rozhodnout na konci měsíce.

Další radikální změny město nechystá. „Musíme se ale snažit o další zlepšení vzhledu, pořádek v ulicích i udržení celkové atmosféry. Nedávno jsme si připomněli šedesáté výročí úmrtí architekta Dušana Jurkoviče, koncem července otevřeme lázeňské muzeum,“ prozradil místostarosta Luhačovic Roman Lebloch. Město vydalo také publikaci Jurkovičovy Luhačovice.

Společnost Lázně Luhačovice, která několik staveb od věhlasného architekta Dušana Jurkoviče vlastní, chce pokračovat v jejich údržbě. Sdělil to mluvčí společnosti Jiří Dědek.

Zda nejznámější moravské lázně uspějí, je zatím otázkou. Kvalifikovaný odhad nemůže podat ani sám tajemník Michal Beneš.

„Benefitem pro Luhačovice je bezesporu to, že v seznamu je lázeňství i architektura devatenáctého a dvacátého století zastoupena v malé míře. Důležitou roli však hraje také mezinárodní konkurence,“ podotkl Beneš s tím, že předposlední kolo výběrového řízení bude trvat přibližně rok. Teprve tehdy se uvidí, jestli se památkové domy na seznam dostanou. Rozhodne o tom opět výbor UNESCO.

Obyvatelé Luhačovic zápis vesměs vítají. „Pozitivum vidím v tom, že by město mohlo dostat více peněž na opravu areálu lázní,“ mínil místní obyvatel Karel Kroča. Jiřina Slezáková zatím netuší, co může případný úspěch přinést. „Zejména Jurkovičovy domy mají krásnou jedinečnou architekturu, na seznamu by se skvěle vyjímaly,“ myslí si.

V kraji na seznamu zatím figuruje pouze Kroměříž, která nevylučuje vzájemnou spolupráci v případě úspěchu Luhačovic. „Společná propagace by byla určitě na místě. Pokud turista navštíví Zlínský kraj, mohl by poznat hned dvě atraktivní města,“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna. Dodal, že samotné Kroměříži přineslo zapsání do UNESCO zejména prestiž světového charakteru. Masivní příliv turistů se však nekonal.