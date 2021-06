Mladou ženu ze Znojemska trápily zrakové potíže už od dětství. Několik let viděla pouze na jedno oko, v osmnácti letech se ale problémy začaly rychle zhoršovat a letos kvůli infekci rohovky zcela oslepla.

„Od narození mám zelený zákal, viděla jsem jen na pravé oko. Zhruba před dvěma lety se ale objevily komplikace, a vidění se mi rychle zhoršilo. Už jsem nebyla schopná přečíst třeba číslo autobusu a hůř jsem se orientovala v prostoru. Letos jsem přestala vidět úplně a jediným řešením byla operace,“ vypráví dívka.

Případu studentky Masarykovy univerzity v Brně se ujal zlínský oční chirurg Pavel Stodůlka, pacientku čekal náročný zákrok.

„Komplikovaná operace začínala odstraněním neprůhledné rohovky a transplantací dočasné umělé. Tím se podařilo zviditelnit nitro oka, ve kterém byla nalezena intumescentní katarakta, což je pokročilé stádium šedého zákalu,“ vysvětlil lékař.

Speciálním laserem se mu podařilo zákal odstranit a poté implantovat umělou nitrooční čočku.

„Jednalo se o zcela první kapsulotomii CAPSULaserem skrze umělou rohovku na světě. Po dokončení operace byla dočasná rohovka odstraněna a pacientce transplantována rohovka z tkáňové banky. Zákrok proběhl v lokálním znecitlivění oka kapkami,“ dodal přednosta sítě očních klinik Gemini.

A příznivý výsledek se brzy dostavil.

„Ze zákroku jsem měla trochu strach. Transplantace rohovky je složitá operace, ale říkala jsem si, že vlastně horší už to být nemůže, takže jsem se spíš těšila. Po operaci jsem měla oko do druhého dne zalepené, když jsem si pomalu odstranila obvaz, byl to šok. Málem jsem údivem omdlela, najednou jsem zase viděla. Už týden po zákroku jsem mohla zase jezdit na kole. Z toho jsem měla velkou radost,“ líčí Lucie.

Výsledek zákroku si pochvaluje nejen pacientka, ale i operatér Pavel Stodůlka. „Vidění se u pacientky zlepšilo hned první den po operaci. Dokonce dokáže číst i zvětšená písmena v mobilním telefonu. Poslední kontrola, která proběhla v květnu, ukázala, že kvalita vidění se dva měsíce po operaci velmi dobře drží, a věříme, že jí zrak bude dobře sloužit,“ uzavřel zlínský chirurg.