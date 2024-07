Univerzita Tomáše Bati ve spolupráci se Zlínským krajem otevírá nové obory a po vzoru moderních regionů se soustředí na technologie budoucnosti, mimo jině polovodiče.

„Máme možnost se stát jedním z evropských center pro tyto technologie. Proto pružně reagujeme a otevíráme nový obor, což je jen začátek naší dlouhodobé snahy rozvoje univerzity a celého regionu,“ uvedl rektor UTB Milan Adámek.

Studium s praxí v Onsemi i jinde

Bude se jednat o bakalářský, akademicky zaměřený studijní program. Do prvního ročníku chce univerzita přijmout přibližně 30 studentů. Program by měl vzniknout nejpozději do dvou let.

„V rámci tohoto programu budou studenti absolvovat praxe právě v Onsemi, ale také v jiných podobných výrobních závodech v Evropě. Dále diskutujeme o přípravě studijního programu, který bude zaměřen na informatiku s částečnou orientací také na průmyslové inženýrství,“ vysvětlil Adámek.

Do nového studijního programu se zapojí prioritně tři z šesti fakult univerzity, a to Fakulta technologická (FT), Fakulta aplikované informatiky (FAI) a Fakulta managementu a ekonomie (FaME).

„Přínos spatřuji zejména v rozvoji zlínského regionu a samozřejmě i v rozvoji univerzity formou rozšíření o další studijní programy a výzkumné směry,“ dodal rektor.

Už letos začne univerzita také budovat nové laboratoře zaměřené právě na polovodičové materiály v nové budově technologické fakulty, jejíž stavba by měla být zahájena v tomto roce a na jejíž výstavbu přispěl 200 miliony korun Zlínský kraj.

„Podmínkou dotace bylo mimo jiné založení nových studijních oborů, které budou připravovat mladé lidi na práci v moderních technologických odvětvích, a větší důraz na spolupráci s firmami,“ připomněla mluvčí univerzity Petra Svěráková.

„Uvědomujeme si nelichotivou situaci v oblasti výše průměrné mzdy a tím související odliv mladých lidí, kteří hledají uplatnění mimo náš kraj. Proto jsme nastavili historicky nejvyšší podporu UTB s cílem podpořit moderní a perspektivní obory, které do našeho kraje přinesou nové pracovní příležitosti s vyšší přidanou hodnotou a vyššími mzdami,“ popsal náměstek hejtmana Zlínského kraje s gescí v oblasti financí a rozvoje podnikání David Vychytil.