Kompletní rekonstrukcí prochází výdejna stravy centrální menzy Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně na Hradské ulici. Důvodem je zejména zastaralost technického vybavení, cílem je zrychlit výdej jídla i zvýšit počet strávníků. Opravy za zhruba 17 milionů korun potrvají do října.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opravuje centrální menzu. | Foto: se svolením Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

„Stávající technologie gastro zařízení již neodpovídají moderním, provozně – technickým požadavkům, proto byl navržen nový koncept gastronomického provozu,“ uvedl ředitel Kolejí a menz UTB Michal Navrátil.

„Nový layout by měl zásadním způsobem zrychlit odbavení strávníků, umožnit větší automatizaci provozu s efektivnějším využitím prostoru i personálu,“ dodal Navrátil.

Důraz je kladen na praktičnost a hygienu provozu. Mělo by dojít také k lepšímu využití celkového prostoru. Během oprav se rovněž kompletně vymění vzduchotechnické zařízení včetně potrubních rozvodů a softwarového řízení.

Letošní Trnkobraní? Kryštof, Nohavica, Mirai a samozřejmě švestkové knedlíky

„Současné vzduchotechnické jednotky a rozvody jsou již za svou životností a nejsou schopny docílit požadovaného mikroklimatu v dotčených prostorech,“ vysvětlil Michal Navrátil.

Budova U4, kde se centrální menza nachází, byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2001.

„Ročně se zde uvaří v průměru přes 100 tisíc jídel, v roce 2023 by to mělo být až 145 tisíc obědů. Opravy potrvají do října, stát budou téměř 17 milionů korun bez daně,“ uzavřela mluvčí univerzity Petra Svěráková.