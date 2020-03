Od dnešního dne až do odvolání bude provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných Zlínským krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních prázdninách. Důvodem je vládní nařízení spočívající v omezení pohybu osob v České republice a razantní snížení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

Jízda vlakem. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Lukáš Fabián

Dále dochází k omezení dálkové dopravy. Vybrané dálkové spoje jedoucí do Brna budou zkráceny do Vyškova a ostatní spoje do Brna budou zrušeny. Zrušeny budou také dálkové spoje do Ostravy. Rovněž dochází k omezení spojů jedoucích o víkendech.