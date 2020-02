Úrazy hlavy by lidé měli řešit. Mohou mít vážné následky

Kuriózní úraz? I když okolí to tak možná nepřijde, dotyčnému, co zranění utrpěl, každopádně do smíchu není. Své o tom ví třeba Petr Olšan, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Coby záchranář už za uplynulé roky pomáhal u bezpočtu případů.

Petr Olšan, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. | Foto: archiv Petra Olšana

„Člověk se snad v duchu může smát tomu, co vykládají někteří opilí, když k nim vyjíždíme kvůli jejich zranění,“ říká Petr Olšan. Činností a míst, na nichž si lidé způsobí zranění (a nemusí být vždy kuriózní), je podle něj hodně, je to třeba školka u nejmenších dětí. Úrazy se stávají hodně na dětských hřištích, u starších dětí pak nejčastěji během sportovních aktivit (kolečkové brusle, brusle, hodiny tělocviku), také senioři se pak zraňují často při sportu. „V případě „kuriózních“ nehod se dá snad hovořit o tom, že postihují hlavně starší muže jdoucí z hospody. A děje se to celkem často. Podnapilí se zraní na kole, často z něj totiž padají,“ podotýká záchranář. Neobvyklý případ u soudu: Muž při lyžování zranil šestiletého chlapce Přečíst článek › Takoví cyklisté si pak způsobí často třeba poranění hlavy, protože nemají žádnou helmu a ani žádný jiný ochranný prostředek. „Spadnou podroušení, najdeme je pak v krvi. Bohužel si často v takovém případě nepamatují, co se vlastně stalo. A my nevíme, zda u nich třeba nedošlo k otřesu mozku, proto je vezeme do nemocnice k dalšímu vyšetření, kvůli vyloučení poranění,“ poznamenává Petr Olšan. Záchranáři často také vyjíždějí k úrazům dětí ve škole, kde se zraní při hodinách tělocviku na různých nářadích, a to většinou na horních a dolních končetinách. „Každopádně úrazy hlavy by lidé měli vždy řešit, protože mohou mít vážné následky. Z hlediska prevence je proto lepší vyšetření,“ podotýká zlínský záchranář. Výjimkou nejsou ani případy spojené s popáleninami. Ať už na horních či dolních končetinách. K těm záchranáři musejí volat na pomoc třeba hasiče. Nedaří se jim totiž někdy sundat prstýnek či jiný šperk. A hasiči na to mají speciální techniku. „Popálenina je také úraz. Na kontě však máme třeba i výjezd k lidem, kteří měli pohlavní styk, přičemž došlo k poranění mužského orgánu,“ uzavírá Petr Olšan. „Přivlastňujete si zásluhy jiných,“ vytýká Adámek Babišovi kvůli Památníku Přečíst článek ›

