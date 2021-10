Film s hvězdným obsazením se bude opět točit v několika lokacích v centru Zlína. Do kin zamíří během roku 2022.

Film o vině, svědomí a smíření

Dvě slova jako klíč jsou volným pokračováním filmu Úsměvy smutných mužů, který se stal filmem roku 2018 a získal Cenu filmových fanoušků během cen Český lev. Hlavní postavou nebude tentokrát spisovatel Josef Formánek, kterého ztvárnil herec David Švehlík, ale jiná postava z Úsměvů smutných mužů – výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka.

„Dvě slova jako klíč vypráví emotivní příběh o věčném, a pro Josefa Formánka velmi zásadním, hledání smyslu života, vlastních kořenů a duchovní identity. Je to film o vině, svědomí a smíření s těmi, co by nám měli být nejblíže,“ uvedl Dan Svátek.

Kromě zmíněných postav uvidí diváci v novém filmu i další herce z Úsměvů – Mariku Šoposkou a Jaroslava Duška.

Styl vyprávění nového snímku je však poněkud odlišný a také příběh se odvíjí na různých místech světa. Kromě Česka a Polska budou filmaři natáčet také v Indii, Indonézii, Japonsku a New Yorku. Právě rozmanitost míst byla příčinou, proč se natáčení filmu kvůli situaci s koronavirem několikrát odsouvalo.

„Ani po natočení české a polské části, která se bude mimochodem natáčet v Dánsku, nebudeme mít vyhráno. Na jaře nás čekají vzdálenější lokace, které jsou závislé na vývoji situace s koronavirem,“ vysvětlil režisér.

Stejně jako v případě Úsměvů se filmaři vrací do Zlína, kde nyní vzniká podstatná část filmu.

„Ve zlínských lokacích jsme celé natáčení zahájili,“ uvedl Martin Gazda za společnost IS Produkce, která film s Danem Svátkem produkuje společně s dalšími koproduducenty Statutárním městem Zlín a Filmovým uzlem Zlín.

Filmový štáb se v těchto dnech pohybuje například v bývalém baťovském areálu, v prostorách Krajské nemocnice Tomáše Bati, Obchodního domu, v jednom z bytů Morýsových domů a v ulicích města. Ze Zlína se štáb přesune do Dánska, následně do Ústeckého kraje, který je neodmyslitelně spojený právě s osobností spisovatele Josefa Formánka.