Do finále soutěže, kterou pořádá společnost Transfera, se z celkově osmadvaceti přihlášených projektů probojovalo také Zařízení pro aditivní 3D tisk s konstrukčním řešením eliminace studených spojů, který řeší tým dr. Lukáše Maňase na Fakultě technologické zlínské univerzity.

„Velmi mě těší, že se umístily hned dva projekty naší univerzity. Je vidět, že ve vědě a výzkumu jdeme tím správným směrem a máme zde mladé, nadějné a talentované vědce, kteří touto soutěží a hodnocením odborné poroty získají i zpětnou vazbu k tomu, co lze například dělat jinak nebo lépe,“ podotkl Vladimír Sedlařík, hlavní řešitel projektu agrohydrogelů a rektor UTB.

„Jsme rádi, že se podařilo propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvořit vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Centrum transferu technologií UTB ve Zlíně se podílí na samotném přenosu do praxe. Je to v dnešní době nelehký a dlouho trvající proces, najít obchodní partnery není jednoduché, o to máme větší radost, když se to finálně podaří a projekty tak mají naději na úspěch,“ doplnila ředitelka Centra transferu technologií Ivana Bartoníková.

Vítězem soutěže se stalo Magneticky řízené mikrofluidní čerpadlo Západočeské univerzity v Plzni, na druhém místě skončil projekt vědců z Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají výrobou mléka bez chovu dobytka.