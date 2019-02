Zlín, Uherské Hradiště – Pod dohledem zlínské kriminálky je nyní Univerzita Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně. Policisté vyšetřují, zda se nedopustila finančního podvodu.

Fakulta logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. | Foto: DENÍK/Milena Marešová

Vysokoškoláci studovali v Uherském Hradišti neakreditovaný obor. Zlínská univerzita zaplatí ministerstvu 7 milionů

Konkrétně kvůli Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, na níž vysokoškoláci studovali i neakreditované obory. Zodpovědný je za to odvolaný rektor Ignác Hoza. UTB bude kvůli němu chudší přibližně o sedm milionů korun.

Právě takovou částku bude totiž povinna zaplatit ministerstvu školství. „Není to přímo pokuta, ale suma je v přímé souvislosti s neakreditovanými obory,“ potvrdil nově zvolený rektor vysoké školy Petr Sáha.

Rozpočet se s platbou vyrovná

Vyvrátil také zákulisní informaci, která kolovala v kuloárech, že by se snad mělo jednat dokonce o částku 50 milionů korun.„To je neověřená informace. Sedm milionů je zhruba procento z našeho rozpočtu, to není taková hrůza. Ale padesát milionů by se školou zacvičilo hodně. Musela by se vzdát nějaké investice,“ podotkl Sáha s tím, že UTB na tom není, co se týče „vratek“ na ministerstvo, zdaleka nejhůř.

V čem je vlastně problém? Zjednodušeně řečeno v tom, že UTB přijala v roce 2009 dvě stovky studentů s bakalářským ekonomickým vzděláním na magisterský studijní program Chemie a technologie materiálů. Ekonomiku a management totiž neměla v Uherském Hradišti akreditovanou.

Tehdejší rektor Hoza společně s dnes již také odvolaným děkanem Vladimírem Mrkvičkou nespokojené studenty utěšoval, že se ekonomický obor jistě akreditovat v průběhu roku podaří. Nestalo se tak. Rok se sešel s rokem a hradišťští studenti museli letos v září změnit místo svého působiště.

„Jelikož se obor nepodařilo akreditovat, musela jim škola zajistit náhradní studium. Část posluchačů u technického oboru zůstala a přešla na fakultu technologickou. Ti, které zajímala více informatika, si vybrali fakultu aplikované informatiky. Většina z nich ale nyní studuje na fakultě managementu a ekonomiky,“ přiblížil rektor Sáha.

Vysokoškoláci z Uherského Hradiště odejít museli. Jinak by totiž nemuseli dostat za dokončení neakreditovaného oboru diplom. Přestože se jednalo o ekonomy, po celou dobu byli vedeni jako studenti technického oboru. A to je také problém. Škole totiž díky tomu přitékaly vyšší dotace. Koeficient pro výpočet státního příspěvku na studenta u ekonomického oboru je totiž 1 a u technického 2,8.

„Přijatí studenti byli podle všeho zavedeni do evidencí, ze kterých se vypočítávají příspěvky pro celou vysokou školu. Neznáme zatím přesně částku, o kterou se mohl příspěvek neoprávněně navýšit. Proto nyní prověřujeme, jestli nedošlo ke spáchání trestného činu dotační podvod,“ vysvětlila mluvčí krajské policie Jana Bartíková.

Uvedla dále, že kriminalisté už požádali o vyjádření ministerstvo školství a další instituce. „O tom, jestli bude někdo konkrétní obviněn nebo ne, rozhodneme až po vyhodnocení všech dostupných informací a materiálů. Až poté poskytneme další sdělení,“ dodala Bartíková.

Ministerstvo školství už podle mluvčího Václava Koukolíčka informace policistům poskytlo. „Dosud ale nemáme k dispozici závěry, ke kterým policie dospěla. Nemůžeme se k nim tedy vyjádřit,“ sdělil stručně mluvčí.K částce, kterou bude muset UTB ministerstvu vrátit, se nevyjádřil vůbec.

Zlínský deník informoval Akreditační komisi o situaci už začátkem roku. Tajemník Jiří Smrčka však prý tehdy nabyl dojmu, že jsou vysokoškoláci oficiálně zapsaní na fakultě technologické, která zmíněné magisterské studium akreditované měla.„O nápravě se začalo jednat v okamžiku, kdy jsme se o problému dozvěděli, tedy ve druhém kvartálu letošního roku,“ ujistil včera Smrčka.

Ignác Hoza, který přišel v dubnu o rektorské křeslo zejména kvůli kontroverznímu projektu vědeckotechno­logického parku v Uherském Hradišti, nebral telefon ani nereagoval na sms.

Petr Sáha, který se má stát po jmenování prezidentem znovu šéfem školy, musí nyní žehlit staré hříchy někdejšího vedení.„Peníze, které musí UTB vrátit ministerstvu, nejsou tak zásadní, jako hříchy na duši školy,“ reagoval. „Není ale prostor pro zbytečné hádky. Jde o to dostat školu do standardního chodu třeba tím, že se začne u pracovní morálky,“ uzavřel Sáha.