Majitelé útulkových psů se tak mohli vzájemně seznámit, předat si zkušenosti s „psí výchovou“, i s informacemi, jak se jejich svěřencům díky jejich péči o ně daří. Všechny tak čekalo poutavé vyprávění, hlasovaní o nejsympatičtějšího psa i ukázky výcviku psů. Nechyběla ani bohatá tombola i ocenění pro psí vítěze ze tří soutěžních kategorií.

„Sešlo se opravdu hodně lidí, většinou se sejde kolem padesáti majitelů útulkových psů. My je rozdělíme do tří kategorií podle plemene psa. S každým majitelem si popovídáme na mikrofon. Lidé nám sdělují své starosti o radosti. Například to, co museli s novým psím svěřencem překonat, oak vyhlásíme první tři místa. Vše děláme pro legraci a dobrou zábavu,“ přiblížila vedoucí zlínského útulku Eva Poiselová.

Ona i všichni zaměstnanci mají z podobných setkání podle jejich slov velkou radost.

„Protože vidíme, že ti pejsci se mají o moc lépe, než když jsme je kdy před tím znali my. Je to poznat i na tom, jak vypadají. Mají krásnou srst, jsou spokojení, vyrovnaní. Takže tohle poznání nám vždy dobije baterky pro naši další práci,“ svěřila Eva Poiselová.

Podle ní však ze setkání mají radost i majitelé útulkových psů kdy se na Vršavu mohou vrátit a pochlubit se. Současně si mohou při této příležitosti společně sdělovat rady a poznatky, například jak překonat problémy a překážky ve výchově psa.

„Dnes například mluvila jedna paní o tom, jak využívá mobilní chůvičku na separační úzkost své fenky. To je zajímavost, a tak mohla tak poradit někomu, kdo řeší úplně stejný problém,“ zmínila vedoucí útulku ve zlínské Vršavě.

„Nejdříve to bylo: bez náhubku ani ránu. Teď je z něj miloučký pejsek, kterého na vycházce každý hladí, je jako plyšová hračka,“ tak popsala svého svěřence, psa malého plemene, Žaryka, Eva Palisová ze Zlína.

Podle ní její svěřenec nejdříve šel lidem po nohách a na každého vyjížděl. Teprve až s jejím trpělivým přístupem a péčí, se z něj stal doslova miláček.

„Bere si pamlsky z ruky, nechá se bez problémů pohladit, i od cizích,“ pochválila jej jeho majitelka Eva Palisová.

Z agresivní fenky mazlivá Sára

Na setkání majitelů útulkových psů přijeli o uplynulém víkendu i manželé Jana a Bohumil Sedláčkovi z Českého Těšína. Paní Jana pochází ze Zlína, přesto ze severní Moravy dorazili se svou fenkou Adélkou, kterou také získali ve zlínském útulku na Vršavě.

„Je to skvělý pejsek, má tři roky, našli jsme ji tady když byla ještě štěně v karanténě. My sem vždy před Vánoci s manželem jezdíme darovat granule nebo si tady kupujeme reklamní útulkové předměty. A ten rok jsme šli kolem nástěnky, kde jsme Adélku uviděli. Řekli jsme si, že to je hezký pejsek a že bychom ji chtěli. V tu dobu byla ještě v karanténě, ale na Vánoce jsme ji již měli doma,“ vyprávěla paní Jana, jak Adélku získali. Její manžel Bohumil doplnil, že na útulkovém setkání jsou letos již potřetí.

Své nové páníčky si ve zlínském útulku vybrala osmiletá fenka Sára.

„Máme ji pět let. Sárinka dříve bývala hodně agresivní, ale za tu dobu, co ji máme, se hodně změnila, je z ní milá a mazlivá fenka“ usmívali se manželé Navrátilovi z Provodova.

"Získali jsme ji tak, že si k nám sedla do auta na útulkovém venčení a už s námi zůstala,“ smáli se oba manželé.

Ve zlínském Útulku pro opuštěná zvířata v nouzi ve Zlíně na Vršavě mají nyní na starosti 45 psů. Podle vedoucí zařízení Evy Poiselové jde zatím o nejnižší počet od doby, kdy se útulek přestěhoval na Vršavu z původního, Suchého dolu.



"Takže nyní jsme na úplném minimu. Bývali jsme zvyklí se starat o 80 psů. Současný stav je zapříčiněný i tím, že pejsci hodně odchází a nezůstávají tady tak dlouho,“ zmínila Eva Poiselová.



Podle ní, kdo na útulku zůstává dlouho, jsou psi velkých plemen a potom psi, kteří v minulosti něco zažili a jejich reakce jsou nepředvídatelné. „Takoví, kde hrozí riziko, že mohou třeba pokousat. Tito psi potřebují lidi, kteří mají se psy zkušenosti,“ doplnila vedoucí zlínského útulku.