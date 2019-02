Jako starosta v Otrokovicích končím, oznámil ve čtvrtek Jaroslav Budek. Ve vrcholné funkci byl od roku 2010.

Jaroslav Budek | Foto: Deník / Karásek Jan

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl na svoji funkci rezignovat a přenechat tak zásadní rozhodování o chodu města jiným. Není to pro mě snadné, ale dosáhl jsem pevného přesvědčení, že je to pro mě nejlepší cesta. Vedlo mě k tomu hned několik skutečností,“ řekl Budek.

„Ačkoliv jsem byl přesvědčen, že o pozici starosty se již znovu nebudu ucházet, ve volbách do zastupitelstva jsem od voličů získal největší počet hlasů. Jelikož jsem nechtěl zklamat jejich důvěru a většina členů zastupitelstva se svým hlasováním vyjádřila pro to, abych se opět stal starostou, pozici starosty jsem s pokorou opět přijal,“ vysvětlil. Několik měsíců po znovuzvolení Jaroslav Budek změnil názor.

„Kromě rodinných důvodů mě k rozhodnutí ukončení politické kariéry vedl fakt, že jsem se s vítěznou stranou, za kterou jsem kandidoval, nedohodl na další spolupráci. Doufám, že u voličů naleznu pochopení,“ shrnuje.

V Otrokovicích dle očekávání vyvolalo Budkovo rozhodnutí pozdvižení. Konkrétní vyjádření však nezaznívala. „Přesněji se vyjádřím až příští týden, kdy máme také jednání koalice. Musíme ze svého středu vybrat kandidáta či kandidátku na starostu, případně místostarostu,“ konstatoval ve čtvrtek například Ondřej Wilczynski z hnutí ANO, které vloni v komunálních volbách vyhrálo a který byl lídrem kandidátky.

„Je to záležitost pana starosty, co více na to říct. ANO má nárok na post starosty. My bychom rádi s nimi dále spolupracovali,“ sdělil zase koaliční partner Jiří Veselý z Vize 21.

Prioritou v místní politice pro něj byly vždy zájmy občanů. Po dobu Budkova starostování byla pozornost věnována především dětem, seniorům, sportovcům, ale také spolkové činnosti, sociální oblasti, dopravě, školství a rozvíjení spolupráce s partnerskými městy.

„Pevně věřím, že moji nástupci budou vždy jednat v zájmu města, v zájmu jeho obyvatel,“ vyslovuje závěrem Jaroslav Budek.

Starosta města je volen na zastupitelstvu. Nejbližší Zastupitelstvo města Otrokovice (ZMO) se uskuteční 13. února. Není však vyloučeno, že starosta bude volen až na dalším řádném zasedání, případně na mimořádně svolaném ZMO. Do doby, než bude zvolen nový starosta, bude jeho pravomoci vykonávat současná místostarostka Hana Večerková. (jk)