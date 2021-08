„Opět budeme mít špičkovou techniku, nejvyšší ambice. Když zde soutěžím, vždy myslím na vrchol,“ potvrdil Tomáš Kostka, jenž v roce 2016 dojel druhý a předtím dvakrát bronzový.

„Pro mě to nyní bude velmi složité, s výjimkou Kopné jsem půldruhého roku prakticky nezávodil. I přesto se chceme rvát o přední pozice,“ slíbil 36letý pilot.

„Jsem strašně moc rád, že jubilejní 50. ročník Barumky se pojede opět s diváky. I pro mě už je start dílčí vítězství, neboť jsme do poslední chvíle nevěděli, zde vše klapne. Prioritou bylo sehnat potřebný objem financí a kvalitní auto. Vše mám a tak je to nyní na mě,“ je připraven Kostka, jehož vůz Škodu Fabii R5 mu připravuje švagr – Roman Kresta.

„Tratě jsou krásné s těžkými úseky. Už nemohu dospat!“ přiznal zkušený závodník.

Jak bude složité se vyrovnat s téměř dvouletou přestávkou a menším nájezdem kilometrů oproti konkurentům?

To se uvidí, v podobné situaci jsme už byli mnohokrát, poradíme si s tím. Tento hendikep nahradíme testováním před soutěží, těším se na to. Roman má vždy dobře nachystané závodničky. Na zdejší podmínky tratě nejlépe, jak to jen jde. To je velká výhoda!

Kolik kilometrů testů potřebujete, abyste se dostal do pohody?

Plán je takový, že musím najet sto až sto padesát kilometrů. Pak to bude dobré!

Je velká výhoda, že coby Zlíňák znáte prostředí a tratě?

Rozhodně je to lepší, než kdybych jel někde v Anglii. (smích) Je to vidět, když přijedou zahraniční jezdci, tak mají problém stíhat domácí, kteří to zde na metr znají. Barumka je specifická a letos obzvláště těžká, my bychom měli znalost prostředí využít!

Jedete v týmu pod Romanem Krestou, vaším švagrem. Připomínáte si rok 2017, kdy jste spolu bojovali o medailovou příčku?

Popravdě vůbec, ani jsem na to nemyslel! (smích) každopádně Roman dělal pro mne maximum, pomáhal mi se startem samotným, protože nebylo snadné sehnat na letošní start prostředky. Jemu patří velký dík, že vůbec můžeme jet! Z jeho strany je příprava úplně maximální.

Nemrzí vás, že se Roman na start jubilejního ročníku nepostaví?

Určitě, rád bych si s ním zopakoval souboje, pořád je hodně rychlý! Ve hře ale bude mít tři nebo čtyři auta a z tohoto pohledu, zodpovědnosti za jeho tým, je letošní start nereálný. Nejde se věnovat naplno týmu a samotnému závodu. Již nyní má s přípravou hodně práce.

Je opravdu letošní ročník nejnáročnější?

Bude záležet, jaké budou podmínky, co se počasí týče. Trať je pospojována z různých těžkých úseků a nejhorší na všem je, že všude probíhá těžba dřeva kvůli kůrovci. Často jezdím na kole a vím, jak moc se ty cesty mění ze dne na den. Jsem zvědav, až pojedeme po trati tréninkovým autem, co nás tam vše čeká.

Jak se může roční přestávka projevit na “nadrženosti“ závodníků? Bude více chyb nebo budou opatrnější?

Záležet bude, komu o co půjde. Kdo pojede na body v jednotlivých šampionátech, bude více zdrženlivější. Někdo jako my, kdo jede na výsledek v dané soutěži, může více riskovat. Předek, první desítka bude určitě hodně rychlá, s malými rozdíly. Těžko říci, jak to kdo pojme.

Jaké si přejete počasí?

Osobně mi sedí voda. Ale když třeba na Kopné spadlo hodně vody a nebyly nařezané pneumatiky, tak to byl velký problém udržet auto i na přejezdu. (smích) Těžko říci, popravdě hlavně ať se nemění podmínky během dvaceti minut, abychom měli možnost se připravit na dané konkrétní podmínky.

Dlouhodobě závodníci z našeho kraje patří mezi rallyeovou špičku. Hecujete se nějak?

Osobně se s nikým nepotkávám, ani nejsme pořádně v kontaktu. Osobně jsem v klidu.

Co říkáte na vycházející zdejší hvězdy Caise se Stříteským?

Poprvé jsme viděl kluky v akci až na Kopné, do té doby jsem se o to nezajímal! (smích) Kvůli práci a tomu, že jsem do poslední chvíle nevěděl, jestli budu na Barumce startovat, nesledoval jsem jaký závod jeli, jak se jim dařilo. Moc to nesleduji, občas mistrovství světa, když je v televizi.

Ale asi vás překvapilo, kdo to jezdí v popředí českého šampionátu, ne?

To jo! (smích) Tato jména jsem opravdu neznal, snad jen Erika znám přes taťku, jinak jsem nevěděl. I proto nedokáži nyní posoudit, kdo je větší talent. (smích) Každopádně všichni máme společné jedno – na Barumku jsme se v dětském věku chodili dívat a auta jsme milovali.

Je to vaše 14. vystoupení na Barumce. Do kolik let se dá jezdit špičkově rallye, závodit za volantem?

Rád bych co nejdéle, ale objektivně se dá držet vysoký level do 45 let. V okruhovém sportu je ta hranice nižší, zde je to hodně o fyzičce. Rally je spíše o tom, jak je člověk vyrovnaný, velkou kondici zde nepotřebujete…

Nemáte v plánu se vrátit do okruhových závodů?

Vůbec nevím, popravdě ale rád bych se vrátil. V mých letech ale sehnat stáj není snadné. Jsou v nich hlavně mladí, mě v den startu Barumky bude 37 let, což není ideální. Děláme ale na tom. Reálně se ale dívám spíše po pozici v testování a vývoji.